Castellana, Ciaferlin e maschere di Saluzzo al Tapparelli (VIDEO)

Quella di ieri pomeriggio ( lunedì 15 febbraio) alla residenza Tapparelli è stata l’unica “visita del sorriso” delle maschere di Saluzzo, nel Carnevale 2021 del Covid, che ha cancellato il tradizionale programma di incontri in case di riposo, asili, ospedali, persone sole.

“Ci hanno regalato molta gioia - commenta dalla direzione Cristiana Bernardi. E’ sempre uno degli appuntamenti più sentiti per l’allegria contagiosa che porta e perché molti nostri ospiti sono stati anche loro, anni addietro, protagonisti del Carnevale cittadino".

Castellana, Ciaferlin, Damigelle, Ciaferlinot, hanno fatto show con musica, canzoni e frasi dedicate dal terrazzo esterno della residenza, sotto gli occhi degli ospiti e operatori nel salone vetrato e nei corridoi. “Grazie, perché abbiamo bisogno di buonumore e normalità” ormai ad un anno dalla chiusura delle Rsa per le misure anticontagio.

“Gli ospiti e famigliari non ce la fanno più a stare lontano dai loro cari. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma è una situazione difficile se continua in questa direzione. Tra poco si finirà il giro di vaccinazioni Covid 19, ma c’è ancora un piccolo focolaio di positività all’interno. Speriamo di essere di nuovo al più presto "Covid free" ed avere in primavera la cosiddetta immunità di gregge.

"C’è bisogno di normalità - si sottolinea ancora - di inserire nuovi ospiti, visto che non c’è più stata questa possibilità e le case di riposo, per il virus e per anzianità delle persone hanno avuto molti decessi. Come non si sono più potute avere iniziative di animazione nella Residenza.

I volontari hanno chiesto di fare il vaccino per tornare al più presto in struttura".

La struttura è sempre alla ricerca di personale infermieristico.

A conclusione della visita le operatrici hanno donato alle maschere saluzzesi un portachiave realizzato all’interno della Residenza.