Emergenza sanitaria: rabbia, impotenza e paura. Sono oltre trecento gli operatori sanitari che hanno chiesto un supporto psicologico

Il Covid 19 è una malattia che colpisce anche chi il virus non lo ha contratto: dal punto di vista psicologi ed emozionale, può diventare una dura prova non solo per i malati ma anche per i suoi familiari.

Un discorso a parte deve essere fatto anche per gli operatori della sanità, che hanno vissuto, stanno vivendo un periodo terribile per i turni massacranti, la paura - soprattutto prima del vaccino - di ammalarsi e magari contagiare i propri affetti, e anche dal punto di vista emozionale, nell’affrontare problematiche nuove e ancora poco conosciute.

“Per gli operatori sanitari - spiega Maura Anfossi, responsabile del servizio di psicologia ospedaliera e Trauma Center dell’azienda ASO Santa Croce e Carle - fin dal 5 marzo dell’anno scorso, ci siamo attivati per dare un supporto psicologico. Ad oggi sono stati organizzati una novantina di incontri, gestiti da micro équipe che hanno incontrato oltre 300 operatori della sanità. Ciò che è emerso, è stata soprattutto l’incredulità per quanto stava accadendo, la paura di non essere in grado di gestire l’emergenza, le crisi di identità che riguardavano le persone che temevano di non dimenticare l’esperienza traumatica vissuta, ma anche professionale. Perché è indubbio che la pandemia ha stravolto anche il modo di lavorare dei sanitari, in modo particolare quello degli infermieri. In un attimo l’ospedale si è chiuso, impedendo il contatto diretto, visivo e fisico, non solo tra familiare e malato ma anche tra pazienti ed operatori sanitari. Perché un conto è sentir leggere al telefono il bollettino medico della propria mamma, del figlio o del fratello, tutt’altro è guardare negli occhi chi parla, magari farsi spiegare meglio un concetto, sentire la vicinanza di chi si prende cura del tuo familiare”.

Così da un momento all’altro anche chi - per prassi e umanità - era portato a consolare ed ascoltare pazienti e familiari, si è trovato a fare tutto il contrario di quello che gli è sempre stato detto di fare”.

“Prima del Covid - spiega la psicologa Maura Anfossi - tra infermieri e pazienti, per esempio, c’era un contatto umano che ora, per evitare il contagio, è stato ridimensionato: si entra in camera indossando i dispositivi di protezione, si esegue la prestazione medica e si esce. Le parole tra medici, pazienti e familiari, sono ridotte al minimo e questa mancanza di apertura, di dialogo, di rapporto umano, pesa molto anche agli operatori sanitari. Perché a volte anche le parole, i gesti di affetto, possono curare”.

Difficile anche sopportare tanta sofferenza, non lenita dalla vicinanza, soprattutto l’impossibilità di dare l’ultimo saluto, che sono condizioni tipiche di un periodo di guerra, difficili da gestire, quasi impossibili da dimenticare per chiunque abbia avuto a che fare con il Coronavirus, dal paziente ai suoi familiari, a chi di loro si è preso cura con professionalità ed umanità.