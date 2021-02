Velox fisso sul rettilineo Cuneo-Centallo in funzione dalla prima settimana di marzo

Si avvicina il momento in cui l’autovelox fisso di Centallo entrerà in azione: inaugurazione prevista per la prima settimana di marzo, ma il giorno preciso per ora non è stato deciso.



Il rilevatore verrà installato sul rettilineo Cuneo-Centallo, nei pressi di regione San Quirico, e sarà in grado di ottenere la velocità di percorrenza delle vetture in arrivo dal capoluogo di provincia. Il limite di velocità sulla tratta è di 70km/h ma, come dimostrato dalla tabella delle rilevazioni, gli automobilisti che rispettano il limite sono davvero pochi: il 22% circa.



Il tratto è stato più volte scenario di incidenti mortali e i dati rilevati ne hanno dimostrato la pericolosità. Per tale motivo l’amministrazione guidata da Giuseppe Chiavassa ha ritenuto necessario intervenire con un autovelox fisso.