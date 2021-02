Critiche sul regolamento di polizia urbana, il comandante: "Quello fossanese non ha atipicità particolari"

Si è svolta nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 febbraio, la conferenza stampa nella quale la Polizia Locale di Fossano ha mostrato il bilancio del suo 2020. Un anno che, in tutti i sensi, ha sbaragliato l’ordinario in favore dello straordinario, anche in termini di ore di lavoro.

A elencare i numerosi dati forniti il comandate di Polizia Municapel Giacomo Cuniberti il quale ha diviso in 3 momenti l’anno da poco concluso: il primo lockdown, l’estate e la seconda ondata.



Per quanto riguarda il primo periodo indicato, Cuniberti ha voluto sottolineare la vicinanza della popolazione alle forze dell'ordine. Nel periodo di marzo-aprile era stato istituito anche un presidio in piazza Manfredi, in centro alla città, per dimostrare una presenza fissa e costante per i cittadini.



In merito alla gestione delle aree mercatali, è stato fatto il possibile per garantire, anche ai banchi del non alimentare, la ripartenza non appena possibile. Alla fine del primo lockdown infatti, l’area destinata al mercato era stata estesa anche su viale Regina Elena al fine di mantenere il distanziamento sociale anche tra i banchi.



Nel periodo dell’estate la Polizia Municipale ha presenziato e garantito la sicurezza a tutti e i 35 eventi organizzati dall’amministrazione. Il comandante ha voluto esplicitare come dietro all’organizzazione di questa manifestazioni vi siano numerose commissioni di vigilanza e piani sicurezza che richiedono l’attenzione del personale di polizia. Personale che inoltre è stato, mediamente, impegnato con 5/6 pattuglie al giorno presenti sul territorio.



In merito alle polemiche, arrivate alle cronache nazionali, sul nuovo regolamento di polizia urbana di Fossano il comandante Cuniberti respinge al mittente qualsiasi tipo di critica avente carattere tecnico.



“Far passare il regolamento di polizia urbana atipico rispetto agli altri è una critica che rimando immediatamente al mittente. - commenta con determinazione il comandante - Se si paragona il regolamento fossanese a quello dei comuni di Saluzzo, Alba o Torino i comportamenti vietati e permessi, sono molto simili. Penso che il nostro regolamento sia molto equilibrato e non ha, al di là di quello che si è cercato di evidenziare, misure particolari. Non ho compreso questa enfatizzazione. Non chiedo a nessuno di condividerlo in toto, ma definirlo atipico rispetto agli altri, non lo trovo corretto”



“Ho visto il numero di ferie degli operatori ed è tendente allo zero - commenta il sindaco Dario Tallone - ringrazio il comandante Cuniberti perché svolge un ottimo lavoro. Abbiamo un contatto quotidiano. Tengo a sottolineare come le frazioni di Fossano non siano state abbandonate anche nel progetto della video sorveglianza. Dopo la prima ondata ho dato disposizioni che i controlli alle attività produttive fossero più di consiglio sul comportamento che sanzionatori, proprio per stare vicino alla gente, non reprimerla. Come amministrazione siamo molto vicini alla Polizia Municipale”.



“Ringrazio il comandante per il prezioso lavoro svolto e al quale faccio i complimenti anche ai suoi uomini e alle sue donne - esprime gratitudine il consigliere Giorgio Maria Bergesio - il lavoro della Polizia Locale è prezioso, la sicurezza in un territorio è sinonimo di vivibilità”.



Nel corso della conferenza il comandante Cuniberti ha poi presentato i numeri del 2020 della polizia locale fossanese.



350 posti con controllo fisso, 296 controlli generici rispetto DPCM, 295 controlli su segnalazione assembramenti, 277controlli aree verdi, 3601 persone controllate, 3428 controlli su attività produttive, 625 posti di controllo, 4371 veicolo fermati, 4900 persone controllate, 1203 sanzioni per violazione in area pedonale, 452 verbali, 271 rimozioni, 27 sequestri, 5396 punti decurtati, 45 sinistri stradali, 249 servizi presso la stazione ferroviaria e 195 interventi di prevenzione furti.