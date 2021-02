La Provincia attiva gli Sportelli Virtuali per cittadini e aziende

Da oggi lunedì 15 febbraio sarà più facile e veloce accedere ai servizi della Provincia di Cuneo grazie ai nuovi Sportelli Virtuali. Anche nei giorni di chiusura al pubblico gli uffici saranno accessibili dalla homepage del portale alla voce Sportelli Virtuali (https://www.provincia.cuneo.gov.it/ente/sportelli-virtuali).

Cittadini e aziende potranno mettersi subito in contatto con gli uffici grazie ad un sistema multicanale che utilizza videochiamate sulla piattaforma Zoom, chiamate telefoniche ai cellulari dedicati ai servizi, in chat via Whatsapp e con la casella di posta e-mail dedicata al servizio per ogni ufficio attivato. Sul sito sarà sempre a disposizione anche tutta la modulistica dell’ufficio accedendo dall’homepage della sezione interessata.

Al momento sono stati attivati dieci uffici: Acque; Acque minerali, termali e tartufi; Autorizzazioni integrate ambientali (Aia); Cave; Controllo emissioni ed energia; Gestione rifiuti; Trasporti eccezionali; Ufficio Valutazione impatto ambientale (Via); Viabilità; Trasporti e supporto all’area vasta. Il personale incaricato di ogni ufficio sarà disponibile nella stanza di lavoro virtuale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.