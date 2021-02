Lavori di risanamento al ponte dell'Olla, il sindaco di Gaiola: “Un primo passo è stato fatto”

“Rispetto al passato è stato fatto un grosso passo avanti”. È soddisfatto il sindaco di Gaiola Paolo Bottero all'indomani del tavolo di lavoro in Prefettura che ha sancito l'avvio di un progetto di risanamento conservativo da 1,3 milioni di euro sul ponte dell'Olla a partire dal mese di giugno.

Intorno al tavolo, ospiti del prefetto Fabrizia Triolo, tutti i sindaci valligiani, il presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna, l’onorevole Monica Ciaburro, anche nella veste di sindaco di Argentera, il senatore Mino Taricco, l’ingegnere Gemelli dell’Anas e l’ingegnere Enrici della Provincia.

“In questa sede l'ingegnere Gemelli ha evidenziato come gli studi condotti con il Politecnico di Milano abbiano rassicurato sulla parte strutturale del ponte che non presenta cedimenti – spiega Bottero -. Noi adesso chiederemo questa documentazione all'Anas che sono sicuro ci farà pervenire nel prossimo tavolo di lavoro”.

Di certo un primo importante passo è stato compiuto. “Lo dimostra il fatto che ieri (lunedì 15 febbraio, ndr) operai Anas stavano già lavorando sul ponte per togliere le parti che sono più a pericolo di caduta – continua il primo cittadino che ci tiene a ringraziare il Prefetto Triolo -: Devo dargli atto. Ha voluto un tavolo costruttivo e tangibile richiedendo anche una cadenza bimestrale di incontri per verificare puntualmente che gli impegni presi vengano portati avanti”.

“Non è ancora quello che noi auspichiamo per l'intera valle – conclude Bottero -. Effettivamente ci vorrà un lavoro di insieme per affrontare l'ormai annoso problema dei camion che su questa statale non sono più sopportabili”.