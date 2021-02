Monterosso Grana: concluso il quarto anno dello Sportello Lavoro

Lo Sportello Lavoro del Comune di Monterosso Grana (CN), ha visto concludersi il quarto anno di attivazione e si prepara per l’apertura nel 2021. Un progetto voluto e finanziato dall’Amministrazione Comunale in partnership tecnica con l’Associazione di Promozione Sociale MiCò di Cuneo, realizzatrice del progetto.

Un canale pubblico che mette in comunicazione domanda e offerta di lavoro su scala locale, che ha come obiettivo principale quello di facilitare la comunicazione di offerte lavorative in valle e assicurare un accompagnamento atto all'inserimento lavorativo per chi è interessato a trovare occupazione sul territorio.

In linea con gli anni precedenti, con meno aperture al pubblico, ma tramite il potenziamento di disponibilità telefonica e via mail, a causa delle norme di prevenzione al COVID-19, il servizio ha offerto continuità nelle attività di diffusione di richieste di manodopera e di contatto con possibili lavoratori interessati. Le persone in ricerca lavoro che si sono rivolte allo sportello sono state 37, tra i 17 e i 72 anni d’età provenienti da Monterosso Grana, Valgrana, Caraglio, Bernezzo, Montemale, Cuneo, Orbassano, Dronero. Le aziende che hanno contattato lo sportello rimarcano la territorialità del servizio: si è trattato infatti di strutture della Valle Grana, precisamente di Monterosso, Bernezzo e Caraglio.

Nell’edizione 2020 il progetto ha avviato azioni di ricerca, interviste sul campo e costruzione di progettualità mirate alla problematica della chiusura delle botteghe e delle attività commerciali che, negli ultimi anni, sta interessando gradatamente le comunità montane. Le azioni si sono concentrate sull'individuazione di soluzioni e nuovi input per contrastare lo spopolamento delle nostre vallate. Nel periodo da giugno a settembre le operatrici hanno preso contatto con i diversi proprietari di botteghe e esercizi commerciali nel comune di Monterosso Grana, al fine di avere una fotografia della situazione di ogni singola attività e di individuare possibili soluzioni. L'azione di prevenzione e contrasto allo spopolamento è stata supportata dal fiorire, in un anno così particolare, di un interesse concreto da parte del mondo cittadino al ritorno nelle aree interne. Il progetto ha infatti stretto collaborazioni e scambi con enti del territorio e su scala regionale come con NEMO (Nuova Economia di Montagna), Humus, Ecomuseo Terre del Castelmagno, Progetto InnovAree e lo Sportello di consulenza gratuita "Vivere e lavorare in montagna", istituito da Città metropolitana con la collaborazione dell'Università degli Studi di Torino e del centro per l'innovazione sociale SocialFare. Lo sportello, nato per chi immagina una vita di lavoro nelle terre alte, propone agli utenti un percorso di mentorship, networking e matching finalizzato a costruire percorsi di inserimento socio-lavorativo di vita e/o imprenditoriale in montagna.

Un importante dato che promette interessanti progettualità sul versante ripopolamento sono i 40 nuovi residenti solo nel Comune di Monterosso Grana, registrati nel 2020. Un dato significativo per un Comune virtuoso che nel 2020 ha ricevuto ben due bandiere verdi di Legambiente, per buone pratiche: una all’esperienza di didattica innovativa della scuola elementare di Valle e l’altra al progetto Humus Job, la prima piattaforma per la ricerca di manodopera agricola in modo rapido e trasparente e che mira a combattere caporalato e lavoro grigio, nata proprio dall’esperienza dello Sportello Lavoro dell’APS MiCò.