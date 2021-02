Nuovo ospedale unico di Cuneo, scarsa informazione sullo studio di pre-fattibilità? Ugo Sturlese interroga il sindaco

I risultati dello studio di pre-fattibilità che ha portato alla definizione dell’attuale area del Carle come futura ubicazione dell’ospedale unico di Cuneo avrebbero dovuto raggiungere meglio e con metodì più efficaci i cittadini? Se lo chiede Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni), che ha prodotto sull’argomento un’interpellanza specifica diretta al sindaco Federico Borgna.

Lo scorso 28 dicembre lo studio di pre-fattibilità comminato dalla Fondazione Nuovo Ospedale di Cuneo è stato presentato ufficialmente nella sua forma completa – dopo un passaggio in commissione al giro di boa dei lavori, che già aveva fatto presagire l’indirizzo finale - ; come ben si sa, al suo interno è stato illustrato il confronto tra le due possibili “sedi” del nuovo ospedale unico. Prima di questa presentazione ufficiale, i risultati dello studio sono stati consegnati ai capigruppo in forma cartacea con la prescrizione “Copia cartacea destinata agli usi esclusivamente inerenti alla carica di Consigliere Comunale”.

Il 26 gennaio – con quella che diversi consiglieri hanno identificato, in sede di consiglio comunale, come fretta ingiustificata - , proprio sulla base dello studio, il consiglio comunale ha indicato a maggioranza la propria preferenza nello scegliere la futura ubicazione: in questo modo, lamenta il consigliere nell’interpellanza, “nessun cittadino di Cuneo, associazione o organizzazione sindacale ha potuto prendere visione dei contenuti dello studio”. Non solo, anche ai giornali era stata consegnata una sola pagina dello studio, quella ormai “celebre” con i semafori verdi e rossi, definita nel testo dell’interpellanza “apodittica e fuorviante l’opinione pubblica”.