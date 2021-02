Racconigi, Villa Biancotti: le Minoranze chiedono la convocazione di un Consiglio straordinario

Mentre si avvicina la data dell’asta per Villa Biancotti Levis (3 marzo), la Minoranza ha chiesto al sindaco Valerio Oderda la convocazione di un Consiglio comunale straordinario proprio per fare il punto della situazione, sia per quanto riguarda l’eventuale rientro degli ospiti, sia per i posti di lavoro che ormai sono in ballo da quando la struttura è stata evacuata a inizio gennaio.

“Vorremmo fare chiarezza su quanto accaduto e sulle prospettive dell’rsa - spiega la capogruppo Patrizia Gorgo (Lista Civica Tosello) -. Vorremmo altresì dare di nuovo dignità e valore a una struttura che è di proprietà comunale, soprattutto in vista dell’avvicinarsi dell’asta, perché notizie di chiusura, malfunzionamenti e scarsa idoneità ad accogliere gli anziani può generare un deprezzamento del valore”.

Il documento, firmato oltre che da Gorgo anche dai consiglieri di Minoranza Caterina Bergia (Gruppo Misto), Andrea Maero (Lista Civica Tosello), Enrico Inverso (Lista Civica Tosello) e Giampiero Brunetti (Gruppo Misto), chiede anche di istituire un tavolo di crisi permanente che coinvolga l’Amministrazione, le Minoranze consigliari, le famiglie degli ospiti e una rappresentanza delle lavoratrici proprio per monitorare la situazione.

Infine, si chiede ancora una tutale da parte del Consiglio comunale per il rientro del personale e degli ospiti in struttura.

Nel frattempo, dal sindacato della FIP CGIL Luca De Conti fa sapere che al momento non c'è ancora il numero sufficiente di ospiti per poter riaprire: "Purtroppo non abbiamo i numeri per ora. Si conta sull'esito dell'asta ai primi di marzo".