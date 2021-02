Stop alla riapertura degli impianti. Monica Ciaburro (FdI): "Il Governo ritiene certe attività sacrificabili, inaccettabile" (VIDEO)

Anche Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d'Italia mostra solidarietà nei confronti del comparto neve che, ieri, avrebbe dovuto ripartire, ma ha dovuto accettare un improvviso "stop" che segna, inevitabilmente, la fine di una stagione invernale mai iniziata.

"Forse il Governo ritiene che ci siano delle attività sacrificabili, come il comparto neve e tutti i lavoratori della montagna" - ha commentato nel pomeriggio di ieri, in occasione dell'inaugurazione della sede monregalese di Confesercenti. - "Le famiglie e i lavoratori della montagna non meritano di essere trattati così. Non dopo tutte le accortezze che hanno seguito e tutto il lavoro messo in campo per riaprire. La modalità con cui è stato comunicato lo stop, a pochissime ore dalla presunta apertura, è inaccettabile".

Sull'argomento è intervenuto anche il consigliere regionale Paolo Bongioanni, che si è già mosso in favore del settore: "Non bastano i ristori, ho già preparato un ordine del giorno che spero venga approvato, che impegna la Giunta e il Presidente Cirio a trovare un'intesa con i Governatori di altre regioni sede di impianti sciistici per la richiesta del rimborso dell'80% del fatturato per impianti e indotto, ma anche per sostenere eventuali spese legali che i gestori degli impianti metteranno in atto contro il Governo."