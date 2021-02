Tra rabbia, esasperazione e qualche turista, Limone Piemonte ha voglia di risollevarsi [VIDEO]

"Ha fatto peggio il Covid o ha fatto peggio l'alluvione?"

"Ha fatto peggio il governo".

E' la risposta che chiude il servizio girato questa mattina a Limone Piemonte da Cristina Mazzariello e Barbara Simonelli.

Targatocn è andato a Limone Piemonte per raccontare una giornata che, normalmente, in paese sarebbe stata di altissima stagione. Martedì grasso, vacanze di carnevale e neve perfetta.

Ma questo è l'anno del Covid, dell'alluvione che ha devastato il paese e le piste, del divieto di spostamento tra regioni e della Valle Roya che non ha più la strada e non consente più a francesi e liguri di raggiungere la località sciistica.

La mazzata è arrivata domenica, nel tardo pomeriggio: "Piste chiuse fino al 5 marzo". Il che significa fine certa della stagione. Rabbia in paese, tra gli esercenti, i maestri di sci e gli albergatori. Uno di loro ironizza: "Credono che siamo dei viziatelli. Cosa sarà mai, per un anno non si va a sciare. Non sanno che le nostre famiglie vivono di questo. Che vengano qui a vedere!"

Ma qualcuno che aveva prenotato ed è comunque arrivato c'è. Si gode il sole, i panorami, la colazione o gli aperitivi all'aperto. Dei ragazzi di Alessandria, una famiglia di Alassio, delle ragazze di Torino, un gruppetto arrivato dalle Langhe.

Limone Piemonte ha voglia di ripartire. E attende i ristori, per potersi risollevare da un anno drammatico.