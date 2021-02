Vaccini anti covid: quasi 6 mila preadesioni degli ultra 80enni in provincia di Cuneo

In provincia di Cuneo sono già 3.439 per l’Asl Cn1 e 2.369 per l’Asl Cn2 gli ultra 80enni che hanno dato la preadesione per il vaccino anti covid-19. Dal 15 gennaio infatti, i medici di famiglia hanno iniziato a caricare sul portale SIRVA i dati dei pazienti che hanno presentato la richiesta per ricevere la dose del farmaco e che sarà somministrata a partire dal 21 febbraio.

Una volta caricati i dati, sul cellulare dell'anziano arriverà poi luogo (ovvero il centro vaccinale), data e orario in cui sarà sottoposto all’inoculazione.

Tramite l’accordo stipulato con medici e farmacisti, la Regione Piemonte conta sul loro coinvolgimento per velocizzare la campagna vaccinale. Non mancano però le difficoltà e i dubbi sul nuovo carico di lavoro che devono assumersi i medici, oltre che sulla velocità con cui si prosegue con le vaccinazioni.

“Gli ultra 80enni in Piemonte - spiega Luciano Bertolusso segretario provinciale FIMMG - sono circa 380 mila, di questi 20 mila ospiti di RSA, e sono già quasi tutti vaccinati. Quindi ne rimangono circa 360 mila da vaccinare. La mia perplessità è che per stessa ammissione dell’assessore, attualmente sono distribuite in Piemonte 40 mila dosi alla settimana, il che presuppone un numero di settimane scoraggiamenti. Se si arrivasse a 200 mila dosi alla settimana riusciremmo a vaccinare tutti in tempi ragionevoli, se no si rischia di andare avanti per mesi”.

Ma come si procederà alla vaccinazione effettivamente dal 21 febbraio? “Sulla base dell'indirizzo di residenza e delle dosi disponibili dall’Asl, il paziente sarà indirizzato alla sede vaccinale più comoda. All'interno del centro vaccinale, ci sarà personale amministrativo, infermieristico e medico del servizio di prevenzione, dei servizi vaccinali ed eventualmente, sulla base di accordi e sulla disponibilità volontaria, medici di famiglia e della Continuità Assistenziale che possono prestare attività di supporto. Ritengo che all'inizio questo potrebbe avvenire soprattuto nel weekend, perché durante la settimana il normale lavoro clinico impegna già molto”.

Inizialmente, in base all’accordo con la Regione, doveva essere somministrato dai medici di famiglia solo il vaccino Astra Zeneca, che può essere conservato a temperature meno basse, ma che non è indicato per le persone di età superiore ai 55 anni. “La nostra partecipazione era legata all’utilizzo dei vaccini che hanno minor problema di gestione, nessuno di noi però in studio ha un frigo da -75° o a -25° come richiede ad esempio il Moderna. Da questo punto di vista è ovvio che sono le Asl ad avere a disposizione questi strumenti, in questo momento tuttavia le indicazioni sono che l’Astra Zeneca sia solo per chi ha meno di 55 anni. Nei prossimi giorni proprio questo vaccino dovrebbe essere iniettato alle forze dell’ordine, ma sarà somministrato probabilmente dai medici militari, noi potremmo forse essere coinvolti nella somministrazione al personale scolastico”.

A preoccupare di più restano i pazienti che non si possono spostare. “Tra i dati da inserire sul portale dobbiamo indicare due criteri a nostra discrezione: la non trasportabilità e la classe di priorità. Per gli ultra 80enni il medico decide la classe di priorità, che è legata soprattutto alle patologie. Diverso il concetto di trasportabilità, quando spostare il paziente da proprio domicilio può costituire un rischio per la salute, in queste situazioni le Asl predisporranno la somministrazione domiciliare, con un medico e un infermiere che vanno a fare il vaccino con tutte le cautele necessarie. A livello aziendale, sia per l’Asl cn1 e cn2, proporremo che questo tipo di intervento sia destinato ai colleghi dell’Usca, che potrebbero avere maggior disponibilità, mentre nei centri vaccinali avremo l’integrazione dei medici di continuità assistenziale e medici di famiglia”.

Resta il problema di un carico maggiore di lavoro sui medici di famiglia che già durante la pandemia si sono ritrovati a dover gestire pazienti covid, ma ovviamente anche quelli con patologie croniche. “Teniamo conto che oltre al covid, dobbiamo sempre seguire i pazienti cronici. Nel Cuneese, in media i medici di base hanno in carico 120/130 pazienti di oltre 80 anni. Capisco i colleghi che trovano pesante i nuovi incarichi di lavoro, con compiti che spesso sono solo burocratici. Ci troviamo a dover coprire le inefficienze di un sistema che non riesce a mettere nemmeno insieme i dati del paziente integrando i database elettronici a disposizione”.

Dubbi poi sul coinvolgimento delle farmacie, come sarebbe previsto dall’accordo regionale del 19 gennaio. “Esterno al mia perplessità al riguardo, non so quante farmacie siano in grado di avere la disponibilità di infermieri e medici o che abbiamo dotazioni di emergenza in loco. Non vorrei che si finisca per giocare al ribasso accettando di fatto situazioni logistiche di vaccinazione non ottimali”.

“E’ importante - tiene a precisare il vice presidente dell'Ordine dei Medici Claudio Blengini - che la gente si vaccini, se ha dubbi è giusto che ne parli con un professionista che possa fare luce sulle fake news che spesso condizionano le scelte”.