In Michelin, a Cuneo, violenta lite tra due addetti di una ditta esterna

Violenta lite, stamattina 16 febbraio, nello stabilimento Michelin alle porte di Cuneo, dove sono dovute intervenire le Volanti della Polizia di Stato, a seguito di una violenta lite tra due addetti di una ditta esterna.

Un operaio ha colpito il suo responsabile con una spranga di ferro. L'aggressore è stato condotto in Questura dove ha raccontato la sua versione dei fatti. L'aggredito, che non sarebbe in condizioni preoccupanti, sarà ascoltato non appena verrà dimesso dall'ospedale, dove è stato portato per accertamenti e per valutarne le condizioni di salute.