Cartomanzia, un fenomeno che continua ad appassionare gli italiani

Da sempre, l'uomo si pone degli interrogativi circa il proprio futuro, per cercare di assottigliare l’incertezza che caratterizza l’esistenza.

Conoscere quelli che potrebbero essere eventuali scenari lavorativi, capire gli effetti di determinate scelte personali, sapere se arriverà una persona speciale oppure no, sono di sicuro gli aspetti che affascinano maggiormente la società.

Per quanto non sia possibile uscire dalla sfera del dubbio, un numero piuttosto ampio di persone sceglie al giorno d’oggi di ricevere punti di vista particolari su determinati temi attraverso la cartomanzia, guardando alle interpretazioni fornite dai professionisti.

Dove trovare servizi di cartomanzia online

Breve storia della cartomanzia

Le prime attestazioni scritte di fenomeni di cartomanzia sono databili al Medioevo, un periodo in cui le carte venivano usate sì a scopo divinatorio, ma senza legarsi a significati precisi come succede ai giorni nostri. Da questo punto di vista la cartomanzia era più simile ad una sorta di strumento di scelta casuale.

Il primo sistema di cartomanzia avvicinabile a quella che viene praticata ancora oggi è invece datato 1500. L’esempio è quello del “Giardino dei Pensieri” di Francesco Marcoloni Da Forlì: un libro da consultare con l’ausilio di un particolare mazzo da 36 carte. Il richiedente, dopo avere scelto una delle domande presenti nel primo capitolo del testo, doveva pescare due carte, che lo avrebbero ricondotto ad altre pagine del libro contenenti la risposta.

Per arrivare ad un esempio di cartomanzia in tutto e per tutto paragonabile a quella odierna bisogna aspettare la fine del 1700, con le prime esperienze parigine e, soprattutto, l’utilizzo sempre più diffuso dei tarocchi.

Mazzi per la cartomanzia

La cartomanzia, infatti, può essere effettuata sia attraverso mazzi di carte classici (come, ad esempio, le carte francesi), sia tramite mazzi specifici.

Tra questi vale la pena di citare innanzitutto la variante francese, di nome “Lenormand”, ma anche le zigane tedesche o le Sibille italiane. Detto questo, il mazzo più utilizzato a scopo divinatorio sono senza ombra di dubbio i tarocchi di Marsiglia: 78 carte diverse che rappresentano figure e concetti differenti.

Si va dall’Imperatore al Papa, dal Carro all’Appeso, dall’Eremita all’Innamorato; il tutto passando anche per rappresentazioni di entità e sentimenti più ampi, come ad esempio La Giustizia, La Morte, La Forza o Il Giudizio.

Va infine sottolineato che il significato di una carta non è mai soltanto quello che ci si aspetterebbe: questo vuol dire che La Morte non è necessariamente una carta negativa, così come Il Sole non è necessariamente una carta positiva.

Il processo di lettura dei tarocchi e, soprattutto, la capacità di collegare le risposte date dalle carte alle domande fatte di volta in volta dagli utenti, dipende quindi tutto dalle capacità del cartomante cui ci si rivolge.