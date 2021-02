G.E.G. ENERGY SRL: l’azienda che fa risparmiare i Comuni

Nelle attività delle Amministrazioni locali, il bilancio ricopre un ruolo fondamentale per la realizzazione di programmi, opere strutturali e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Diventa quindi fondamentale, da parte di questi ultimi, saper gestire le proprie risorse in modo efficiente. Spesso vengono dati per scontati i costi delle utenze che, a lungo andare nel tempo, inficiano nei bilanci dei vari Enti pubblici.

Come fare quindi per moderare questi costi? La G.E.G. ENERGY ha trovato la soluzione. Una società unica nel suo genere, nata a Bra (CN) nel 2013, che ha come mission il supporto alle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito del settore energetico e delle Utilities.

Tramite l’ampia gamma di servizi offerti, aiuta l’Ente pubblico all’uso razionale e consapevole delle proprie risorse, operando sempre nel completo rispetto imposto dalle normative vigenti e permettendo alle Amministrazioni di aderire ai servizi di approvvigionamento Consip, con considerevole taglio della spesa.

La G.E.G. ENERGY parte da un’attenta analisi dei costi energetici e dei consumi derivanti dalle fatture di fornitura, permettendole di poter individuare il problema di gestione dell’Ente ed attuare così la migliore strategia di supporto a favore dello stesso. Successivamente, attraverso una continua gestione (monitoraggio, raccolta e rendicontazione dei consumi energetici degli immobili e degli impianti tecnologici, l’eventuale assistenza alla procedura di recupero crediti verso le compagnie fornitrici ed il servizio di approvvigionamento energetico tramite convenzioni e/o accordi quadro di Consip o Centrali di Committenza Regionali riconosciute dall’ANAC), si raggiunge un livello ottimale della spesa pubblica.

A conferma dell’efficacia del supporto della G.E.G. ENERGY, sono già più di 200 i Comuni in tutta Italia che hanno beneficiato dei servizi, ottenendo eccellenti risultati in termini di abbattimento dei costi.

Ad oggi, dunque, si può affermare senza alcun dubbio che questa società è diventata un partner chiave nell’aumento e nel mantenimento della virtuosità di bilancio da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

