"L’economia montana è una voce fondamentale per il nostro territorio. Servono ristori, ma anche indennizzi"

“Esprimiamo solidarietà agli impianti di risalita e all’indotto della neve che coinvolge tutti i settori produttivi che l’Ente Camerale rappresenta”, è il commento del presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Mauro Gola a margine della decisione di bloccare la partenza della stagione sciistica poche ore prima dell’apertura.



“La Camera ben comprende e sostiene ogni azione volta a garantire la salute pubblica con provvedimenti adeguati al monitoraggio della situazione, ma ritiene che si debba tenere nella dovuta considerazione il contesto economico delle imprese e il rispetto per il lavoro dei gestori. Oggi non possiamo non rappresentare lo scoramento per un cambio repentino di programma che dopo aver fissato la ripartenza, l’ha nuovamente posticipata senza alcun margine di preavviso. Dal preparare le piste al garantire servizi efficienti, il mondo della neve chiede tempi lunghi per organizzare adeguatamente la stagione e l’agognata ripartenza, promessa più volte, e poi negata, si riverbera sull’indotto e colpisce in modo trasversale tutti i settori economici. L’economia montana è una voce fondamentale per il nostro territorio. Riprendiamo con fermezza la posizione espressa dal Governatore Cirio che ha risollecitato l’attivazione immediata dei ristori per il settore, ma anche l’indennizzo per le false partenze subite dal comparto fin dall’avvio della stagione”.