Presso l'Ottica Solferino Bra a Bra, noleggiare occhiali fa tendenza e non solo

Dopo borse e vestiti, ecco gli occhiali a noleggio! L'Ottica Solferino Bra a Bra propone un vero e proprio “guardaroba” di occhiali nuovi a noleggio. Serietà, competenza e cordialità contraddistinguono da oltre 30 anni questa attività, che di recente ha siglato un accordo con Rent Too, un'azienda tutta italiana che ha avviato un progetto rivoluzionario quale è “Affittasi Occhiali”… il noleggio del proprio occhiale nuovo e personalizzato, senza compromessi sulla qualità. Affittare occhiali di marca o semplici occhiali da usare tutti i giorni in casa, al lavoro o a scuola è un concetto del tutto innovativo che consentirà a chiunque di rinnovare gli occhiali secondo i propri desideri. Abbiamo incontrato, Davide Ingrassia, il titolare dell'Ottica Solferino Bra, per saperne di più.

Da oltre 30 anni l'Ottica Solferino Bra è sinonimo di ricercatezza, innovazione e tecnologia applicata al piacere di vedere in modo chiaro e nitido. Come è nata l'idea di noleggiare gli occhiali?

“Lo scorso anno, complice proprio la pandemia, mi sono reso conto che bisognava trovare nuove strade innovative, senza andare a discapito della qualità dei prodotti. Il noleggio degli occhiali è una soluzione nata come risposta ad un’esigenza della nostra clientela evidenziata ancora di più a causa del periodo storico che stiamo vivendo, in cui le incertezze economiche spesso fanno da freno all’acquisto di un occhiale nuovo nonostante la necessità”.

Perché sono più convenienti gli occhiali a noleggio?

“Il noleggio dell’occhiale completo o anche delle sole lenti, risulta più conveniente perché dà la possibilità al cliente di avere occhiali nuovi, sempre alla moda, con la gradazione delle lenti sempre aggiornata”.

Noleggiate anche occhiali di marca?

“Assolutamente sì, non ci sono limiti o vincoli di nessun genere né sulle montature né sulle lenti e i loro trattamenti. Questo è il punto vincente di questa soluzione, perché il cliente può così puntare a noleggiare il top di gamma ad un prezzo accessibile a tutti”.

Quali sono le condizioni di noleggio?

“Con il noleggio il cliente sceglie il prodotto pagando circa la metà del valore subito. Dopo un anno può decidere se tenere l’occhiale, versando la differenza, oppure rinnovare per un secondo e ultimo anno il noleggio appena terminato Altra soluzione è quella di restituire il prodotto senza pagare nulla, effettuando un nuovo noleggio. Essendo una soluzione che si può adattare a diverse esigenze, vi invito a venirci a trovare o a chiamarci per qualsiasi ulteriore informazione”.

L'Ottica Solferino è alla ricerca di soluzioni sempre più adatte alle esigenze della clientela, quale sarà il vostro prossimo step?

“Sono sempre alla ricerca di nuove soluzioni per andare incontro alla mia clientela. Qualcosa bolle in pentola, per saperne di più seguiteci sui nostri canali social e sul sito internet”.

L’Ottica Solferino Bra è presente a Bra in via Vittorio Emanuele II, 90 ed è l'unica affiliata a Rent Too per tutta la provincia cuneese. Per ogni ulteriore informazione potete chiamare al 0172 054086 oppure visitare la pagina Instagram, Facebook o il sito.