Quali sono le migliori lavatrici del 2021, quali scegliere?

In questo articolo daremo uno sguardo ai migliori marchi di lavatrici disponibili sul mercato secondo la classifica redatta da Andrea Pilotti, tester e recensore di elettrodomestici. Come ogni anno, in questo periodo, Andrea Pilotti dal 2005 presenta la sua classifica dei migliori modelli di lavatrici a libera installazione con carica frontale per rapporto qualità/prezzo.

Guardando il numero di brand e il numero di modelli disponibili presso tutti i rivenditori del settore, si capisce subito perché così tante persone passano ore e ore alla ricerca di una nuova lavatrice senza mai prendere una decisione. Ecco perché la classifica redatta da Andrea Pilotti può essere d'aiuto nella scelta di un modello piuttosto che un altro. Per aiutarvi nella vostra scelta, Pilotti ha selezionato e classificato quelle che secondo la sua esperienza di esperto del settore considera i migliori brand di lavatrici.

Diamo un'occhiata alla sua Classifica migliori lavatrici 2021 .

Quest'anno secondo la classifica di Pilotti primeggiano 3 marchi ben noti per la qualità delle proprie macchine Miele, Bosch ed Electrolux e nello specifico ecco i modelli vincitori:

Miele WSA033 WCS Activ e

e Bosch WUQ28478IT

Electrolux EW6F492Y

L’autore, oltre alla classifica ed alla sua guida all’acquisto, ha creato una sezione “Domande Frequenti” per rispondere a domande del tipo:

Quali sono i trucchi per usare bene la lavatrice?

Cosa significano i simboli della lavatrice?

Lavatrice con carica frontale o dall’alto?

Quando sostituire la lavatrice?

Nel blog di Andrea Pilotti vengono divulgati dei contenuti in modo semplice e funzionale al fine di favorire nella scelta e nella ricerca del prodotto anche i navigatori meno esperti. Qui l'utente potrà verificare quale elettrodomestico corrisponda meglio alle proprie esigenze senza trascurare l'aspetto performante ed il rapporto qualità/prezzo.