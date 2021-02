Settore eyewear: aumentano le vendite di occhiali da vista online

Anche gli occhiali da vista al giorno d’oggi si comprano sul web e questa possibilità, negli ultimi tempi, è sempre più apprezzata dai consumatori.

La conferma arriva dal trend positivo che interessa le vendite di questo bene di prima necessità sui principali portali e-commerce del settore. In particolare, gli utenti apprezzano l'ampia varietà di scelta messa a disposizione dai canali online, così come l’ottimo rapporto qualità-prezzo garantito.

Consapevoli di questa tendenza sempre più diffusa, anche i più importanti punti di riferimento fisici hanno deciso di investire nell’e-commerce, affiancando alle loro sedi sul territorio vetrine virtuali accessibili da pc e mobile.

È il caso, per esempio, di LamaOptical, che mette a disposizione degli utenti un portale estremamente user friendly: alla pagina https://www.lamaoptical.it/occhiali-da-vista del sito ufficiale, per esempio è possibile visionare l’ampia proposta di occhiali da vista selezionati per soddisfare ogni genere di gusto e necessità.

Come scegliere le lenti degli occhiali da vista

Una lente da vista deve correggere un difetto congenito degli occhi, riportando a una visione nitida e senza sfocature. Per questo, prima di ordinare un paio di occhiali online sarà necessario consultare la prescrizione dell'ottico o dello specialista al fine di selezionare i parametri giusti.

Nel caso della presbiopia, la visione compromessa è quella prossimale. Stesso discorso per quello che riguarda l’ipermetropia, che rende difficoltoso soprattutto il lavoro prolungato al computer. La miopia, invece, rende impossibile la messa a fuoco a distanza, mentre l’astigmatismo determina una visione sfocata sia da lontano che da vicino.

Nel dettaglio, allora, in ogni prescrizione sarà necessario guardare alle voci relative alla sfera in caso di ipermetropia e miopia, al cristallino e all’asse quando affetti da astigmatismo, e all’addizione quando il difetto visivo da correggere è quello della presbiopia.

Indipendentemente dal difetto o dai difetti visivi da cui si è affetti, sarebbe opportuno optare per lenti dotate di tecnologie antiriflesso, in quanto consentono di evitare fastidiosi riverberi di luce sia naturale che artificiale.

Qualora si abbia la necessità di correggere più problemi, è possibile scegliere lenti bifocali oppure progressive, che aiutano a mettere a fuoco soggetti miopi con problemi di presbiopia e persino di astigmatismo. Le classiche monofocali, invece, rappresentano la soluzione migliore in presenza di un unico difetto.

Infine, se possibile, può essere utile selezionare anche la giusta distanza inter-pupillare per adattare gli occhiali al proprio viso e distanziare correttamente le lenti.

A ogni viso la sua montatura

La scelta della montatura degli occhiali è legata naturalmente alle preferenze personali, in ogni caso, è indubbio come ogni forma e dimensione si presti a valorizzare al meglio una specifica tipologia di viso , sia per quello che riguarda gli uomini che le donne.

Al giorno d’oggi, è possibile optare per un gran numero di soluzioni: si spazia, infatti, da montature squadrate e minimal fino a quelle tondeggianti e dalle linee irregolari. Più in generale, il consiglio è quello di giocare con la larghezza, per valorizzare al meglio le dimensioni del proprio viso, per ricreare un effetto d’insieme armonico.

Per i lineamenti più netti e marcati, allora, via libera alle montature più arrotondate, con cui addolcire i tratti. Spazio invece ai modelli più squadrati invece per i volti ovali e tondeggianti.

Va posta la giusta attenzione anche nella scelta dei materiali: i modelli in materiale plastico come il polipropilene, deliziosamente moderni e colorati, in alcuni casi addirittura fluo, sono perfetti per i giovanissimi, mentre per i più grandi è possibile puntare sul classico, con le proposte in metallo dalle linee essenziali oppure giocare con i richiami retrò, come quelli della fantasia tartarugata.

A prescindere dalle preferenze in termini di lenti e montature, in ogni caso, l’importante è puntare sulla qualità, optando sempre per proposte dei migliori marchi del settore, così da correggere al meglio il proprio difetto visivo e, al tempo stesso, sfoggiare soluzioni all’ultima moda.