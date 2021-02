A Venasca un plafond da 29mila euro per sostenere piccole e micro imprese del paese

Il Comune di Venasca interviene – economicamente – a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali sul territorio comunale.

Come? Con un contributo a fondo perduti per l’anno 2020, secondo una procedura ben precisa.

L’Amministrazione comunale ha infatti stanziato a bilancio un plafond pari a 29.564 mila euro, frutto dello stanziamento previsto nel Dpcm del 24 settembre 2020, che prevede ripartizioni, termini e modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni delle aree interne.

L’obiettivo è “fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese, anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all’emergenza pandemica Covid-10, semplificando i tempi e la complessità sia di presentazione delle domande che dell’erogazione di contributi”.

I contributi concessi sono cumulabili con tutte le altre indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria (indennità Inps comprese).

Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere le molte iniziative, ritenute finanziabili. Si va da quelle iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali (incluse innovazioni tecnologiche per marketing on line e vendita a distanza, all’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche.

Il limite massimo di contributo erogabile ad una singola realtà è pari a 2500 euro, e comunque in forma massima del 50% delle spese di investimento effettuate dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

L’istanza deve essere inviata a mezzo Pec all'indirizzo del Comune venascadcert.ruparpiemonte.it oppure tramite Raccomandata A/R o consegnata a mano all'Ufficio protocollo del Comune (previo appuntamento telefonico per l’accesso). Dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 12 marzo 2021. Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura. La domanda verà considerata nulla, inoltre, se non regolarmente sottoscritta dal titolare dell’'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Dopo le valutazioni previste dal bando, i contributi che verranno giudicati ammissibili verranno erogati, in un’unica soluzione, con accredito sull’Iban del conto corrente del beneficiario.

Il testo del bando, completo, la modulistica e tutti gli allegati sono reperibili sul sito del Comune di Venasca e all’albo pretorio comunale online.