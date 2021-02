Nico Giusiano è il nuovo vicepresidente dell’Unione del Monviso

Sarà Nico Giusiano, 46enne sindaco di Pagno, il nuovo vicepresidente dell’Unione montana dei Comuni del Monviso. Ex consigliere provinciale in quota Lega, già assessore e vicesindaco del paese dal 2014 al 2019, dal maggio 2019 ha assunto la guida di uno dei tre centri della Valle Bronda.

A confermarcelo, il presidente dell’Ente montano, Emidio Meirone. Il cambio alla Vicepresidenza si è rivelata una tappa obbligata dopo le ormai note vicende del recesso di Crissolo, che con votazione unanime del Consiglio comunale ha deciso di uscire dall’Unione.

L’uscita di Crissolo ha quindi riaperto la partita sugli assetti interni dell’Ente.

A pochi giorni dal recesso, ci eravamo chiesti quali potessero essere gli scenari. Trova conferma, in tal direzione, la creazione di una Giunta unitaria, a sette. Non un rimpasto, dunque, ma un Esecutivo allargato a tutti i componenti della maggioranza.

Uno scenario che ci era già stato prospettato dal presidente Meirone, e che trova oggi concretezza: la Giunta passa dunque dagli attuali sei membri a sette assessori. Coinvolgendo nell’Esecutivo anche i due Comuni ad oggi “fuori” della Giunta: Martiniana Po e Gambasca.

Negli ultimi giorni, invece, si è dipanata anche la questione della Vicepresidenza. Nelle settimane si era parlato di un affidamento dell’incarico a Ostana, oppure ancora a Paesana.

Invece i ragionamenti che si sono susseguiti all’interno della Giunta dell’Ente montano hanno lasciato spazio alla Valle Bronda. La scelta è quindi ricaduta in primis su Dora Perotto, attuale assessore dell’Unione, Amministratore che ha preso parte in primissima persona all’atto costitutivo dell’Ente, nel “lontano” 2014, con l’allora presidente Mario Anselmo.

Per l’avvicendamento alla vicepresidenza lasciata vacante dal sindaco di Crissolo Fabrizio Re, così è stato concordato, il sindaco di Brondello avrebbe dovuto lasciare il posto al suo collega Nico Giusiano, sindaco di Pagno, all’interno della Deputazione del Bacino imbrifero montano del Po.

Dora Perotto ha invece scelto – nel segno della continuità – di continuare il suo mandato all’interno della Deputazione, di fatto “cedendo” la vicepresidenza direttamente a Giusiano.

Il sindaco di Pagno si è detto disposto ad accettare: “Sin da subito ho palesato la mia intenzione ad accettare qualsiasi soluzione, anche in base alle scelte della collega Dora Perotto. Dora ha scelto di proseguire nel Bim, io ho quindi optato per la vicepresidenza dell’Unione.

Sono felice di questa nuova sfida: reputo l’Unione un Ente fondamentale anche per il buon funzionamento dei singoli Comuni. Pagno ne è l’esempio: grazie all’operato dei funzionari siamo riusciti a portare in paese ingenti finanziamenti. Ora, al lavoro”.

“Abbiamo definito i nuovi assetti interni dell’Ente in un clima di assoluta serenità e collaborazione. – spiega invece il presidente Meirone – In prima battuta si è definito come l’incarico dovesse ricadere sulla Valle Bronda. Poi, insieme ai sindaci Giusiano e Perotto, ho personalmente definito la designazione, con dinamiche che dimostrano anche la stretta collaborazione tra Enti, in questo caso tra l’Unione montana e il Bacino imbrifero montano”.