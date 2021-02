“Per la Valle Varaita il nuovo stop allo sci è un duro colpo”

Dopo l’ennesimo “stop” alla riapertura degli impianti da sci, imposto veramente all’ultimo minuto dal Governo, anche l’Unione montana della Valle Varaita ha voluto esprime “solidarietà ai lavoratori del turismo montano, in particolare agli imprenditori attivi nella gestione delle stazioni sciistiche”.

In Valle si contano due stazioni, una a Pontechianale e una a Sampeyre.

E, dopo mesi di incertezze e difficoltà, “dopo il periodo delle vacanze di Natale trascorso con gli impianti di risalita chiusi perché lo sci alpino avrebbe potuto essere un potenziale veicolo di maggior diffusione del contagio”, la nuova batosta.

Quella che per il comparto turistico invernale avrebbe dovuto essere “la giornata della riapertura, per provare a salvare la stagione” si è trasformata nell’ennesima proroga: riapertura – forse – il 5 marzo.

Per arrivare preparati al 15 febbraio, però, gli operatori del settore dello sci da discesasi erano organizzati: battitura delle piste, stipula contratti di lavoro stagionali, approvvigionamenti di generi alimentari necessari.

“Chi gestisce le stazioni sciistiche – si legge in una nota dell’Unione Valle Varaita – si era inoltre premurato di mettersi in regola con quando disposto per permettere le riaperture, ad esempio acquisendo software per la vendita online dei biglietti: un lavoro e un investimento non indifferenti.

Tutto ciò è stato vanificato da un’ordinanza governativa emessa nel tardo pomeriggio di domenica, a poche ore dalla tanto agognata, e programmata sulla base delle indicazioni ricevute in precedenza dal Governo, riapertura delle piste, senza alcuna concertazione con le Regioni e gli Enti del territorio montano”.

“Pochi giorni fa – commenta il presidente dell’Unione, Silvano Dovetta – accoglievamo con soddisfazione la notizia che il Consiglio regionale del Piemonte aveva destinato alla montagna le risorse nazionali affidate con il Decreto ‘ristori quater’: 20,5 milioni di euro, affiancando a quella somma un ulteriore ristoro regionale a beneficio di tutte le attività del comparto.

Sembrava l’inizio della risalita per chi si occupa di turismo montano e invece ora è arrivata questa nuova doccia fredda, che stupisce anche e soprattutto per le modalità con le quali è stata comunicata.

Oltre al danno di non poter riaprire nonostante gli investimenti fatti per mettersi in regola e allestire tutto quanto, ora i gestori degli impianti subiranno anche la beffa di dover impiegare ulteriore tempo e lavoro per restituire i soldi incassati con la prevendita dei biglietti”.

Nel comunicato con cui si annuncia lo stop alle attività sciistiche, il Governo si è impegnato a compensare al più presto gli operatori “con adeguati ristori”: “ma per gli operatori del settore e per la montagna in generale – conclude Dovetta – questa chiusura è un altro duro colpo.

Da parte del nostro Ente, massima solidarietà agli imprenditori attivi nella gestione delle stazioni sciistiche di Pontechianale e Sampeyre e a tutte le famiglie che speravano in questa riapertura per poter tornare a lavorare”.