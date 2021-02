Sulle ambulanze della CRI Paesana un monitor in memoria dell’ex volontario Giuseppe Flesia

Su quelle ambulanze, per anni, ha trascorso moltissime ore, mettendosi a disposizione di chi ne avesse bisogno, non appena il telefono squillava.

E oggi, quelle stesse ambulanze, sono state dotate di un preziosissimo strumento, in sua memoria.

Giuseppe Flesia è mancato, dopo la sua battaglia contro un male che non ha lasciato scampo, ad ottobre del 2019. Per oltre 10 anni, e sino a quando la salute glielo ha consentito, ha fatto parte della Croce rossa di Paesana, dove tutte le settimane svolgeva il suo servizio a favore della Comunità.

Con le offerte raccolte in sua memoria, i famigliari e quanti gli hanno voluto bene hanno deciso di sostenere proprio la Croce rossa, camminando di fatto in un solco tracciato in vita proprio dallo stesso Giuseppe. Così facendo, alla CRI di Paesana è stato donato un monitor multiparametrico di ultima generazione.

Si tratta di un apparecchio in grado di misurare tutti i parametri vitali del paziente che viene soccorso e caricato in ambulanza. Rileva la saturazione, vale a dire la percentuale di ossigeno presente nel sangue, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e la temperatura corporea.

In presenza di sanitari, il monitor è in grado di registrare anche un elettrocardiogramma.

Uno strumento che va ad aumentare notevolmente gli standard di intervento, agevolando il lavoro dei volontari quotidianamente in servizio sulle ambulanze di Croce rossa. E che si è già rivelato estremamente utile durante l’emergenza Coronavirus, nel corso della quale la rilevazione dei parametri (specialmente saturazione e temperatura corporea) è stata un passaggio imprescindibile per l’eventuale riscontro precoce di casi di “sospetto” Covid-19.

Dai vertici locali della Croce rossa è giunto il più profondo sentimento di riconoscenza per la vicinanza dimostrata dalla famiglia di Giuseppe Flesia.