Cuneo, torna il progetto "L’Europa a scuola"

Con il nuovo anno, torna l’appuntamento con “L’Europa a Scuola”, un progetto di rete regionale di formazione e di educazione alla cittadinanza europea per i docenti di ogni ordine e grado della Regione Piemonte.

Il progetto si pone come obiettivo quello di consolidare la conoscenza del processo di integrazione europea, del funzionamento dell’UE e delle sue politiche al fine di stimolare l’interiorizzazione del concetto di cittadinanza europea.

“L’Europa a scuola” di prepone di dare ai docenti gli strumenti adatti per stimolare negli studenti la curiosità e la voglia di partecipare al processo democratico europeo, attraverso la scoperta dei valori dell'integrazione europea e delle sue tappe fondamentali, con una riflessione sul concetto di cittadinanza europea.

La formazione durerà tutto l’anno, con il seguente calendario:

24 febbraio: Uno Spazio Europeo Per L'educazione

24 marzo: Next Generation EU

22 settembre: Europa e Cittadini - Europa Digitale

20 ottobre: il Green Deal Europeo

24 novembre: Per Una Europa Più Inclusiva

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in modalità online, dalle 16.30 alle 18.30.

I creatori del progetto L’Europa a Scuola sono: l’Università degli Studi di Torino, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Città Metropolitana di Torino attraverso il Centro di Informazione europea Europe Direct Torino, il Comune di Cuneo con il Centro di Informazione europea Europe Direct Cuneo, il Comune di Vercelli con il Centro di Informazione europea Europe Direct Vercelli e la SIOI (Società italiana per l’Organizzazione Internazionale) Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.

La formazione dà diritto al riconoscimento dei crediti formativi riconosciuti dall'Ufficio Scolastico Regionale. L'attestato sarà rilasciato ai partecipanti nei giorni successivi all'incontro.

Per partecipare è necessario iscriversi cliccando qui: EUROPA A SCUOLA FORMAZIONE PER DOCENTI (google.com)