Cortina 2021: Bassino e Brignone qualificate alle finali del parallelo

Marta Bassino e Federica Brignone sono qualificate per le finali del parallelo di Cortina 2021, che scatteranno alle ore 14.

Atlete suddivise in due gironi (rosso e blu), ognuno dei quali ha designato otto finaliste per un totale di 16. Qualificazione non senza apprensione per Marta, che ha strappato l'ultimo posto disponibile del girone blu.

Out le altre azzurre Lara Della Mea e Laura Pirovano. Fuori anche Petra Vlhova e Lara Gut-Behrami.

CLASSIFICHE E TEMPI

PISTA BLU

1. Wendy Holdener (Sui) in 32”69

2. Tina Robnik (Slo) +0”26

3. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) +0”31

4. Andrea Filser (Ger) +0”64

5. Paula Moltzan (Usa) +0”70

6. Tessa Worley (Fra) +0”71

7. Alex Tilley (Gbr) +0”96

8. Marta Bassino (Ita) +0”99

PISTA ROSSA

1. Meta Hrovat (Slo) in 32”78

2. Katharina Liensberger (Aut) +0”26

3. Coralie Frasse Sombet (Fra) +0”36

4. Stephanie Brunner (Aut) +0”55

5. Federica Brignone (Ita) +0”57

6. Estelle Alphand (Swe) +0”61

7. Piera Hudson (Nzl) +0”75

8. Nina O Brien (Usa) +0”77