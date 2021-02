Cortina 2021, Marta Bassino d'oro nel parallelo! E' la prima medaglia azzurra ai Mondiali

E' di Marta Bassino la prima medaglia azzurra a Cortina 2021. Uno splendido e storico oro nel parallelo, conquistato in finale contro l'austriaca Katharina Liensberger.

Dopo avere strappato, in mattinata, il pass per la fase finale con l'ultimo tempo utile, Marta ha poi eliminato, sempre in rimonta, Meta Hrovat negli ottavi di finale, l'altra azzurra Federica Brignone nei quarti e la francese Tessa Worley in semifinale.

Avvincente anche l'ultimo atto della competizione, con Liensberger in vantaggio di 50 centesimi al termine della manche d'apertura. Ma, ancora una volta, la campionessa di Borgo San Dalmazzo ha saputo ribaltare la situazione, aggiudicandosi la gara.

AGGIORNAMENTO ORE 16,27: Arriva la conferma dalla emittente RAI. La FIS ha cambiato il risultato finale pochi minuti dopo la gara, assegnando l’oro a pari merito a Marta Bassino e all'austriaca Katharina Liensberg.