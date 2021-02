Nonostante il Covid, Melissa e Serena hanno deciso di aprire un bar ristorante a Demonte

Se uno pensasse al periodo che stiamo vivendo, probabilmente non farebbe più niente. Ma per fortuna c'è ancora tanto entusiasmo. E anche un pizzico di follia. Questi gli ingredienti che hanno spinto due giovani donne della Valle Stura ad aprireun locale in pieno centro a Demonte.

Loro sono Melissa Rinaudo, di 35 anni, nata in Francia ma da tempo a Demonte, dove vive con il compagno Paolo e la figlia Sophie di 6 anni, e Serena Ciarma, 22 anni, di Borgo San Dalmazzo. Serena è figlia dell’artista che scolpisce i tronchi con le motoseghe, conosciuto da tutti con il soprannome di Barba Brisiu.

Il progetto ha preso il via un anno fa. Le vicissitudini legate al Covid hanno rallentanto e allungato i tempi, ma ce l'hanno fatta e il 1° febbraio scorso hanno sollevato le saracinesche del loro locale, bar, ristorante e birreria, in via Martiri e Caduti di fronte al palazzo comunale.

Il locale è stato ristrutturato e arredato con molta cura, nel rispetto della tradizione, quindi con tanto legno. Dispone di un bar molto ampio, di una cucina e di una sala con circa trenta posti a sedere.