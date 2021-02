Finalmente si interviene sul ponte dell’Olla di Gaiola: cantiere Anas da 1milione e 300mila euro

1milione e 300mila euro per la messa in sicurezza del ponte dell’Olla, a Gaiola.

È uno dei dati più significativi che emergono dall’incontro tenutosi ieri (lunedì) in Prefettura, a Cuneo. Oggetto della riunione: le infrastrutture stradali della Valle Stura.

Intorno al tavolo, ospiti del prefetto Fabrizia Triolo, tutti i sindaci valligiani, il presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna, l’onorevole Monica Ciaburro, anche nella veste di sindaco di Argentera, il senatore Mino Taricco, l’ingegnere Gemelli dell’Anas e l’ingegnere Enrici della Provincia.

Gli Amministratori hanno potuto tracciare un quadro della situazione, a partire dalle criticità della Strada Statale 21, “del Colle della Maddalena”, per poi soffermarsi in particolare sulla questione del Ponte dell’Olla, della Variante di Demonte, del transito invernale sul Colle della Maddalena e di molte altre problematiche che toccano, direttamente o indirettamente, tutti i Comuni della Valle, sempre in relazione al traffico di pesanti.

E proprio sul ponte dell’Olla, l’Anas ha reso noto che esiste un progetto di “risanamento conservativo” per l’infrastruttura, per un totale di 1milione e 300mila euro. Un cantiere della durata prevista di alcuni mesi, che verrà aperto nel mese di giugno.

Al contempo, Anas inserirà nel piano quinquennale 2022-2027 il primo dei due lotti per la realizzazione dei paravalanghe sulla strada del Colle della Maddalena.

Al tavolo è poi emerso anche l’impegno delle parti a verificare la situazione sulle tempistiche per la definitiva soluzione della Variante di Demonte, un tema spinoso e già affrontato dal Consiglio dei Ministri nel dicembre 2019. Il presidente della Provincia Borgna provvederà inoltre a verificare l’intendimento delle competenti autorità francesi rispetto al traffico transfrontaliero.

“L’impegno preso in chiusura dell’incontro da tutti partecipanti al tavolo – spiegano dall’Unione montana Valle Stura – è quello di incontrarsi nuovamente tra due mesi, valutando in termini concreti e fattivi quanto è stato fatto e quanto potrà essere intrapreso secondo un dettagliato cronoprogramma.

Sappiamo che tutti questi interventi sono esclusivamente quelli urgenti o cantierabili: è necessario confrontarsi per una soluzione definitiva per tutta la valle.

Sui tempi e soluzioni ci riserviamo di comunicare gli esiti dei prossimi incontri”.