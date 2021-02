La collaborazione tra Lpm pallavolo Mondovì e Vicoforte Volley Ceva si rafforza: ecco Under 15, Under 17 ed Under 19

Nel mese di giugno era stata annunciata la sinergia tra Lpm pallavolo Mondovì e Vicoforte Volley Ceva, presentando la nascita di una squadra giovanile Under 15, che avrebbe lavorato insieme, per raggiungere un alto livello di gioco ed alzare così l’asticella.

Le due società hanno voluto rafforzare la collaborazione, con la presentazione delle formazioni femminile Under 17 e Under 19, che saranno composte da giovani pumine e giovani vicesi.

“Sottolineo l'importanza di questa collaborazione in Under 15, Under 17 e Under 19, tra due società che in un momento così complicato sviluppano un progetto sul territorio monregalese condividendo atlete, tecnici con il comune obiettivo di costruire gruppi competitivi nel tempo, alimentati dai rispettivi vivai.” - commenta Rocco Bertolino, presidente del Vicoforte Volley Ceva.

L’atteso fischio d’inizio per il campionato di Under 17 è fissato per domenica 21 febbraio, quando il team del MON VI Volley sarà ospite sul campo di Saluzzo. Per l’esordio dell’Under 19 occorrerà aspettare fino al 26 febbraio: caso vuole che si vedrà ripetere la medesima sfida, in trasferta a Saluzzo.

“Anche in un periodo complicato come questo, siamo felici di poter parlare di pallavolo, soprattutto quella rivolta al settore giovanile.” - spiega Alessandra Fissolo, presidente della Lpm pallavolo Mondovì - “Dopo tanta attesa, i campionati finalmente potranno iniziare. In sinergia con il Vicoforte Volley Ceva, i vari gruppi stanno lavorando per garantire alle ragazze la preparazione fisica adeguata e, con le dovute precauzioni, anche le relazioni interpersonali, così importanti in questa fascia di età. Non vediamo l’ora di vedere sul campo la grinta delle formazioni MON.VI Volley!”

La rosa della “nuova” MON.VI Volley Under 17 sarà composta da: Elisa Avico, Elena Bracco, Matilde Bressano, Martina Cagnasso, Asia Scafidi, Eliana Giacosa, Chiara Gioannini, Alessia Bertola, Martina Ravera, Arianna Benedetto, Andrea Magdaleno, Vittoria Marabotto. A seguire dalla panchina il team, ci saranno Lele Pagliuca, Serena Castagnino e Alice Gasco, legati a doppio filo con le due realtà sportive del territorio

.Il roster della MON.VI., categoria Under 19, si completa dalle seguenti atlete: Bessone Beatrice, Cravero Lucia, Fenoglio Marta, Fischer Marie, Gazzera Martina, Gerbino Adele, Manfredi Matilde, Mollo Giulia, Mulassano Giulia, Rio della Plata Alessia, Nasi Giulia, Tardivo Vanessa. A bordo campo, Daniele Pretto, coadiuvato da Andrea Cornaglia e Floriana Bertone.

Un grande “in bocca al lupo” a tutte le atlete, i tecnici, gli staff tecnici per questa nuova stagione agonistica!