Volley maschile Serie B: Savigliano si impone per 3-0 sulla Erreesse Pavic

Secondo successo consecutivo con il risultato di 3-0 per il Gerbaudo Savigliano che però fatica più del dovuto al cospetto della neo-promossa Erreesse Pavic la quale, nonostante lo zero in classifica e priva dell'opposto titolare, ha messo in seria difficoltà i padroni di casa.

In campo Vittone in cabina di regia con Ghibaudo opposto, schiacciatori Bossolasco e Dutto, Ghio e Gonella coppia centrale, Rabbia libero all'esordio stagionale.

Male l'approccio mentale nel primo set con i padroni di casa sempre ad inseguire e bravi nel finale, grazie ad un buon turno di servizio di Vittone a mettere in difficoltà la ricezione novarese e così permettere il sorpasso finale. Secondo set giocato con maggiore determinazione dai biancoblu saviglianese, tanto da permettere a mister Bonifetto, oltre all'ingresso in banda di Garelli per un Dutto non al meglio, di effettuare il doppio cambio palleggio-opposto dando così un po' di spazio ai giovani Caula e Bergesio. Terzo set con Garelli ancora in campo e partita saldamente nelle mani del Gerbaudo (da segnalare l'ngresso di Manca al centro per Gonella) fino al 22 a 16. La fretta di chiudere porta ad una serie di errori che riportano pericolosamente sotto gli ospiti. Due time-out chiesti dal mister riporta la giusta concentrazione e partita chiusa con Gho che firma il punto decisivo.

Prossimo turno impegnativa trasferta contro l'Alto Canavese.

GERBAUDO VOLLEY SAVIGLIANO 3

ERREESSE Pavic NO 0

(26/24 - 25/21 - 25/22)

GERBAUDO: Bergesio N., Bossolasco F. (15), Cravero S., Dutto F. (6), Gallo D., Garelli M. (5), Ghibaudo G. (1), Ghio G. (15), Gonella A. (6), Manca I. (1), Marocco L., Rabbia P., Vittone A. (2). Allenatori: Bonifetto R., Brignone M.