Confartigianato Cuneo: nasce "Saluzzo Casa"

È stata recentemente costituita la Rete di imprese e professionisti “Saluzzo Casa”, compagine di aziende e tecnici specializzati nel comparto costruzioni, impiantistica elettrica e idraulica, legno, progettazioni e certificazioni.

L’obiettivo? Seguire i clienti a 360° in tutte le fasi e le procedure relative al “Superbonus 110%” e in generale ai numerosi “bonus casa” che oggigiorno rappresentano un’interessante opportunità di risparmio per tanti consumatori.

Da numerosi mesi, infatti, grande attenzione sta suscitando nei settori dell’edilizia e dell’installazione di impianti il Superbonus 110% varato con il cosiddetto “Decreto Rilancio”. A livello nazionale, interessa una vasta platea costituita da 1 milione di imprese del sistema della casa – di cui 500 mila nelle costruzioni, 238 mila nelle attività immobiliari e 196 mila studi di architettura, di ingegneria e tecnici – con 2,3 milioni di addetti, di cui 2 milioni, pari all’87,6%, nelle micro e piccole imprese.

E così, con il supporto tecnico degli uffici della Confartigianato Cuneo, 14 tra aziende del settore e professionisti hanno dato vita a “Saluzzo Casa”.

Questi i componenti:

 Service 900 srl – Lagnasco

 Electric Power – srl Lagnasco

 Tolin Parquets snc – Torre San Giorgio

 Elettrotec snc di Chiabrando Pier Felice e C. – Saluzzo

 E.DI.COM di Forgia Mattia, Aurelio, Alberto snc – Saluzzo

 Millone Serramenti di Millone Gianni Battista & C. sas – Moretta

 Cavallera snc di Cavallera Gianfranco e Paolo – Lagnasco

 Moriondo Pier Giorgio & C. sas – Manta

 Barra Romano – Sampeyre

 Edil Costruzioni srl – Lagnasco

 Studio Sting Associato di Ingegneria – Saluzzo

 Geometra Boglio Claudio – Saluzzo

 Perito industriale Vallome Walter – Verzuolo

 Ingegnere Bertola Raffaele – Saluzzo

Aziende e professionisti sono pronti a mettere a fattor comune il loro pluriennale know-how nel settore che, abbinato a competenza, conoscenza di tecniche e materiali, professionalità nell’esecuzione dei lavori e nell’espletamento delle pratiche burocratiche, si trasforma in un completo pacchetto “chiavi in mano” per chiunque voglia ristrutturare o efficientare la propria abitazione.