A Fossano la scarpata di viale Sacerdote verrà ripulita dai volontari della Protezione Civile e del CAI

Sabato 20 febbraio dalle ore 8 alle 12 circa, la scarpata di viale Sacerdote a Fossano verrà ripulita. Un’iniziativa organizzata dall’Amministrazione locale e che verrà attuata dalle molte associazioni di volontariato presenti sul territorio e guidate da Paolo Cavallo.



La sezione del Club Alpino Italiano, si calerà in corda doppia ai piedi della scarpata dalla quale spingerà arbusti e rifiuti verso i volontari che li raccoglieranno e smisteranno. Gli operatori della Protezione Civile, muniti di: motosega, sramatore, decespugliatore, potatore telescopico, rastrelli e roncole procederanno alla pulizia delle scarpata e al recupero dei rifiuti abbandonati.



L'associazione nazionale Vigili del Fuoco volontari assicurerà l’eventuale ritrovamento sostanze corrosive, causticanti o irritanti mentre i membri della Papagolf garantiranno i collegamenti radio tra il cantiere, le zone di arrivo dei bambini e la zona di stoccaggio dei rifiuti recuperati in Salita Salice.



Ad assistere a questo momento educativo-didattico ci saranno anche alcune classi delle scuole primarie e medie che, a turno, avranno la possibilità di vedere in azione gli operatori dalle ore 8.45 alle 12. Saranno proprio i volonatari a spiegare agli studenti, il significato di questa iniziativa: l'importanza della tutela ambientale e la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento.



Gli Ausiliari della Vigilanza, l’ANC Carabinieri e le scorte tecniche Monviso, assicureranno l’assistenza dei bambini negli attraversamenti pedonali, durante il tragitto dalla scuola al cantiere e viceversa. Al fine di garantire tempestivo intervento sanitario, nel caso di infortunio di uno degli operatori, sarà presente inoltre un volontario Operatore di Primo Soccorso.



I rifiuti verrano poi ammucchiati, insaccati e stoccati sul ciglio della Salita Salice, per poi essere smaltiti dall’impresa che ha in appalto la gestione dei rifiuti urbani. Il momento educativo sarà svolto nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria e potrà subire variazioni e/o cancellazioni a seconda degli sviluppi dell'emergenza epidemiologica e di eventuali restrizioni da parte delle autorità competenti.