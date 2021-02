Confesercenti Cuneo punta alla pedonalizzazione del centro storico, "volano turistico ed economico della città"

Confesercenti punta a crescere in tutta la Granda. Dopo la sede di Cuneo, lunedì è stata inaugurata quella di Mondovì. Entro la fine dell'anno 2021 punta ad essere presente anche ad Alba e Saluzzo.

"Ciò su cui puntiamo è la valorizzazione delle cittadine. Se i centri crescono in chiave turistica diventano un volano anche per le attività commerciali e per i pubblici esercizi", spiega Nadia dal Bono, direttrice Confesercenti Cuneo.

Valorizzazione del centro e, quindi, spinta alla pedonalizzazione. "Qualche mese fa abbiamo presentato al Comune di Cuneo il nostro progetto su via Seminario, in parte già pedonalizzato. Perché non avere il coraggio di andare oltre? Significherebbe tavolini fuori, passaggio e rivitalizzazione di quell'area, a forte vocazione commerciale. Tutte le traverse di via Roma dovebbrero essere destinate ai pedoni, lasciando le parallele aperte al traffico motorizzato. Crediamo molto, come Confesercenti, in questo modello di città", spiega ancora la direttrice Dal Bono.

Progetti in cantiere ce ne sono tanti, a partire da quello della creazione di veri e propri distretti commerciali, finanziati con i bandi regionali.

E poi il grande obiettivo di valorizzare il Treno delle Meraviglie, per collegare nuovamente Cuneo con il Ponente ligure, in un'ottica di territorio che vada dai monti al mare e passi per la vicina Francia.

"C'è bisogno di spingere su questa infrastruttura, anche perché sui tempi di ripristino della strada non ci sono previsioni. Il treno può essere una risposta sia commerciale che turistica. Su questo tema, grazie all'interessamento del consigliere regionale Paolo Bongioanni, avremo presto un incontro con il governatore della Liguria e con quello del Piemonte".

Confesercenti punta quindi sul turismo come volano per l'economia locale, offrendo ai propri iscritti supporto per qualunque necessità e per studiare insieme progetti che vadano proprio in questa direzione.