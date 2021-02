I commercianti di Prato Nevoso dopo l'ennesimo stop allo sci: "Abbattuti e prostrati"(VIDEO)

Le voci che arrivano dal comprensorio sciistico del Mondolè raccontano una realtà amara: l'impegno di tantissimi lavoratori che, fino all'ultimo, si sono adoperati per la ripartenza dello sci, prevista per lunedì 15 febbraio, si è infranto contro uno "stop" comunicato davvero troppo tardi.

Nessuna polemica nei confronti della decisione in sé, legata al contenimento dell'emergenza sanitaria, ma tanta rabbia per le modalità con cui è stata data la comunicazione: a sole 12 ore dalla presunta ripartenza.

Le categorie di lavoratori legati al comparto neve sono davvero tante: noleggi, commercianti, bar, ristoranti, alberghi. Un indotto che coinvolge tutto il territorio attorno ai comprensori turistici che quest'anno si trovano a fare i conti con una stagione cancellata.

"I commercianti sono preoccupati, il susseguirsi di stop e speranze deluse ci ha prostrati" - spiega Gino Brenco, dell'associazione "Uniti per Prato Nevoso" - "Da marzo scorso, eccetto la parentesi estiva, qua non si riesce più a lavorare. Servirebbe quantomeno un "ristoro" consono per tutte le perdite che il comparto ha subito. Da parte nostra un grande ringraziamento va Andrea Biasotti e a Gianluca Oliva, AD di Pratonevoso Ski, per il costante impegno nel mantenere aperti gli impianti di risalita e le piste per gli sci club. Il ringraziamento parte da tutti i commercianti, gli artigiani ed i proprietari immobiliari che rappresento ed è rivolto alle ragazze e ai ragazzi che giornalmente con grande fatica ed affrontando spesso cocenti delusioni, hanno consentito un minimo di attività economica a tutte le aziende della stazione. Non contestiamo la decisione della chiusura, ma le modalità con cui è stata comunicata la chiusura, all'ultimo minuto".