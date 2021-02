L'unione collinare Roero Tartufo e Arneis verso lo scioglimento

Dopo il dietrofront negli anni - prima Monteu poi Vezza - i due comuni rimasti (Santo Stefano Roero e Montaldo) non sono più sufficienti per tenere in piedi l'Unione collinare Roero Tartufo e Arneis che per essere attiva richiede due presupposti principali: il confinamento tra Comuni ed un totale minimo di 5mila abitanti.

Nata nel 2011 con l'obiettivo di lavorare in sinergia offrendo servizi e aiutando tutti Municipi dell'Unione della Sinistra Tanaro si trova oggi a dover rinunciare al progetto, come spiega il sindaco di Montaldo, Fulvio Coraglia: "A malincuore va a morire un'associazione che poteva essere fondamentale per la valorizzazione dei nostri comuni più piccoli, che sono le radici del Roero e che purtroppo sono emarginati. Abbiamo ancora dei progetti da portare a termine sull'efficientamento energetico di tre comuni (Santo Stefano, Vezza, Montaldo) finanziati dalla Regione e dalla Fondazione Crc di Cuneo. Resta solo in fase di approvazione il progetto definitivo per l'avvio dei lavori".