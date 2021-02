Savigliano: si liberano loculi nel cimitero del Capoluogo

Da marzo 2021, l’Amministrazione Comunale di Savigliano, procederà, nei cimiteri del Capoluogo, della frazione di Levaldigi e San Salvatore, all'etumulazione ordinaria dei loculi e degli ossari scaduti nell’anno 2018 e parte di quelli scaduti nell’anno 2019.

In seguito, saranno concessi i loculi che si renderanno liberi, solo nel cimitero del capoluogo, anche alle persone viventi e all'eventuale proprio coniuge (convivente more uxorio), purché il singolo, o uno dei due membri della coppia, abbiamo compiuto 80 anni.

Chi è in possesso dei requisiti e abbia intenzione di avere in concessione un loculo, dovrà quindi presentare istanza di prenotazione in carta libera, entro e non oltre il 5 marzo 2021.

Per l'assegnazione, sarà formata una graduatoria in ordine di anzianità del singolo richiedente o di uno dei due componenti della coppia.

Successivamente, saranno contattati per la presentazione dell’Istanza di concessione dei loculi liberati per estumulazioni ordinarie effettuate in tutti i padiglioni del Cimitero del Capoluogo con esclusione di quelli appartenenti al 3° Ampliamento.

Il modello della domanda di prenotazione potrà essere ritirato presso l’Ufficio Concessioni cimiteriali - Servizi Demografici – o reperito sulla home page del Comune di Savigliano.