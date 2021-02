Auto contro camion sulla Torino-Savona all'altezza di Marene: tre feriti, nessuno è grave

Auto contro camion sulla Torino Savona, poco dopo il casello di Marene in direzione nord. Ci sono tre feriti, di cui due codici verdi e un codice giallo, incastrato nel mezzo.

Sul posto è presente il personale sanitario del 118 con un'ambulanza medicalizzata e con l'elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco, sul posto con la squadra di Saluzzo e i volontari di Bra e Carmagnola.

I vigili stanno operando per estricare il ferito ed affidarlo ai sanitari per l'elitrasporto all'ospedale. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono critiche.

Presente anche la polizia stradale e il personale dell'autostrada per la gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti nel sinitro. Si segnalano rallentamenti e code per circa un chilometro.