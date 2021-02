Su Ziotester.it l'illuminazione che cambia i tuoi spazi con garanzia fino a due anni

Illuminazione, materiale elettrico, prodotti smart home e batterie sono le principali sezioni della proposta di Ziotester.it, caratterizzata da una selezione orientata alla qualità e all’innovazione. Insieme a garanzia fino a due anni e marcatura CE, il cliente può contare su spedizione gratuita per ordini di almeno 49 euro, consegne rapide e metodi sicuri, come confermano le centinaia di giudizi positivi registrati da Trustpilot.

Ci sono lampadine led, reglette, pannelli, faretti, lampioni da giardino , batterie, torce, alimentatori, trasformatori, cavi e persino prodotti per igiene e sicurezza. In particolare, quest’ultima categoria comprende mascherine, gel igienizzante per mani, termometri a infrarossi e purificatori d’aria.

C’è di più. Il catalogo è stato recentemente ampliato con due sezioni: una dedicata all’edilizia, in cui sono presentati prodotti e accessori per la verniciatura airless, e un’altra incentrata sui prodotti smart home, per vivere casa ottimizzando comfort e funzionalità, anche grazie all’integrazione con Google Assistant o Amazon Alexa.

Forte dell'esperienza pluriennale nel settore del web e dell'e-commerce acquisita dal team di Bestbuying Srl (società a cui fa riferimento), ZioTester.it offre una shopping experience semplice e sicura. Grazie all’organizzazione in categorie e sottocategorie, bastano pochi click per trovare il prodotto desiderato. Inoltre il cliente è tutelato in ogni fase dell’acquisto.

Per qualsiasi dubbio nella scelta, ha a disposizione il supporto dell’assistenza clienti (attiva anche nel post vendita) e i tanti contenuti della sezione Centro assistenza, che rispondono agli interrogativi più frequenti su spedizione, acquisti, ordini e registrazione sul sito. Senza contare il blog: guide all’acquisto, consigli per l’installazione e per l’illuminazione degli ambienti.

L’attenzione verso le esigenze e la soddisfazione del cliente si riflette anche nelle condizioni di vendita, sicure al 100%. Le transazioni avvengono con codifica SSL e solo con metodi di pagamento senza rischi: contrassegno, bonifico, PayPal, carta di credito.

La consegna è veloce (24-72 ore) e gratis per ordini a partire da 49 euro. Una soglia minima che può essere raggiunta riunendo in un’unica spedizione gli acquisti fatti sui vari portali del network BestBuying. E approfittando del programma BestFriends lo shopping diventa ancora più conveniente: ad ogni acquisto corrispondono dei punti fedeltà da convertire in sconti.