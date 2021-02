Vasche da bagno per anziani: caratteristiche e soluzioni

Con l’avanzare dell’età si assiste frequentemente a un peggioramento motorio della persona che, percepisce questa condizione come una limitazione della propria autonomia, soprattutto per ciò che riguarda l’igiene personale.

La scelta di installare una vasca da bagno per anziani evita che un momento così importante e intimo sia carico di stress e forte disagio. Non parliamo di semplici vasche, ma di un prodotti innovativi progettati nei minimi particolari per essere la soluzione giusta a tutte le esigenze di una persona anziana.

Le problematiche degli anziani e l'assistenza a chi ha difficoltà motorie

La maggior parte delle problematiche motorie degli anziani sono provocate da disturbi della deambulazione che comprendono il rallentamento della velocità nel camminare, la perdita di uniformità e di simmetria e la mancanza di sincronia dei movimenti. Potersi alzare, girarsi e abbassarsi sono tutti movimenti fondamentali per poter mantenere una certa autonomia e compiere le normali attività quotidiane. Tra queste, la possibilità di provvedere alla propria igiene senza l’aiuto esterno.

La deambulazione negli anziani senza alcuna assistenza richiede attenzione, forza muscolare e controllo motorio, in assenza di questi fattori è necessario avere dei supporti adeguati. I dispositivi di assistenza permettono di mantenere una certa mobilità e qualità di vita, tra quelli più consigliati ci sono il bastone, ideale soprattutto in caso di artrosi dell’anca o del ginocchio o per patologie dei piedi. E il girello che offre maggiore sostegno alla persona, ma che richiede più forza nelle braccia per potersi spostare. Alcune condizioni gravi richiedono l’utilizzo della sedia a rotelle e l’assistenza di un operatore sanitario o di una badante.

Per queste ragioni, avere un bagno accessibile per la persona anziana diventa indispensabile in qualunque caso. Questa permette di offrirgli maggiore autonomia motoria, grazie alla speciale progettazione e alla presenza di supporti di appoggio per spostarsi in sicurezza.

Vasche da bagno per persone anziane: le caratteristiche che non devono mancare

Le vasche da bagno per anziani devono avere una grandezza minima di 100x69cm, ma possono essere realizzate anche di dimensioni più grandi, sempre tenendo conto dello spazio a disposizione. I modelli di vasche per anziani sono di due tipi: vasche con sportello e vasche con seduta motorizzata. Le vasche con sportello hanno un’apertura esterna laterale che facilita l’ingresso e l’uscita da parte dell’anziano.

Lo sportello può avere dimensioni variabili, quella più frequente è di 70 cm con apertura a 180 gradi. Sono dotate di appositi maniglioni di appoggio per favorire gli spostamenti dalla carrozzina alla sedia interna e sono altamente personalizzabili. Disponibili diversi optional come la cromoterapia, l’idroterapia, lo svuotamento rapido e il miscelatore termostatico per evitare scottature.

Le vasche da bagno per anziani con seduta motorizzata, invece, sposano la tecnologia grazie alla presenza del sedile motorizzato che si alza e si abbassa facilmente, permettendo alla persona di raggiungere il fondo della vasca e poi alzarsi senza sforzi. La seduta è molto ampia ed è realizzata con un’inclinazione particolare che evita lo scivolamento in avanti della persona quando la vasca è piena.

Le vasche per anziani possono comprendere ulteriori accessori per offrire il massimo del comfort e rispondere a qualsiasi tipo di esigenza. Tra i diversi fornitori, nel cuneese è presente il Brand VascheDocce specializzato in ausili per persone con difficoltà motorie.

Le vasche con sportello di VascheDocce sono un ottimo esempio di connubio tra qualità Made in Italy, innovazione e sicurezza nel settore delle vasche da bagno. Sono infatti dotate di una comoda seduta e realizzate con materiali resistenti e antiscivolo che impediscono alla persona anziana di ritrovarsi in situazioni di pericolo.

Per chi preferisce la doccia

Non solo vasche, chi preferisce la doccia può pensare di installare una doccia per anziani, pensate per un bagno accessibile a tutti, con un occhio di riguardo alle persone in carrozzina o con difficoltà motorie. Si tratta di box doccia dotati di piatto a filo pavimento antiscivolo, che permettono di abbattere le barriere architettoniche ed evitare che l’anziano possa trovarsi in una pericolosa situazione di instabilità.

Le dimensioni dei box doccia si adattano allo spazio presente in bagno e assicurano anche la possibilità di accesso in carrozzina. Possono essere personalizzate e configurate secondo richieste precise.