"Un Borgo di Cioccolato": al via al concorso artistico

Sono gli artisti di Borgo San Dalmazzo, Samantha Olivier e Stefano Barale, a lanciare questo nuovo concorso di pittura online, organizzato per promuovere sia la festa del cioccolato che il territorio.

Come nella precedente edizione del "Borgo e la sua festa patronale" dello scorso dicembre, anche in questa occasione viene chiesto agli artisti di ogni luogo, di ravvivare la festa "Un Borgo di Cioccolato" con una loro opera inedita, avente come tema il cioccolato o un soggetto che rappresenti le nostre tre valli: Vermenagna, Gesso e Stura, con sempre però un richiamo al cioccolato.

Il comune di Borgo San Dalmazzo sostiene l'iniziativa mettendo in palio tre premi acquistati da commercianti del paese, tra cui un buono per una cena per due persone in un locale del luogo. In questo modo, si cerca di incentivare la ripartenza anche di quei settori penalizzati dopo la chiusura del lockdown.

Le opere sono realizzabili in qualsiasi tecnica e sono da inviare entro il 5 marzo all'indirizzo email: samy.o@libero.it.

Verrano poi valutate da una giuria di esperti della nostra zona: Cesare Botto, Claudio Vigna, Monica Sepe, Valeria Arpino e Giuditta Gentile. Le informazioni sono reperibili sul sito https://samyo4.wixsite.com/borgoinarte, sulla pagina FB "Borgo in Arte" e sulla pagina Instagram "Borgo.inarte"