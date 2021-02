A Re Desiderio le chiavi di Paesana: le maschere salutano anziani e scuole

Nella serata di Martedì Grasso, Re Desiderio, insieme alle figlie Ermengarda, Gerberga ed al seguito della corte reale, si sono visti consegnare le chiavi di Paesana direttamente dal sindaco, Emanuele Vaudano.

A vestire i panni di Re Desiderio, Re dei Longobardi, predecessore di Carlo Magno, che la leggenda narra essere giunto a Paesana, in frazione Ghisola, per trascorrere brevi periodi di vacanza, ci sarà ancora una volta Gianfilippo Chiri, ex presidente della locale Pro loco e attuale consigliere comunale.

Insieme a lui, le figlie, l’intera prole, compresa di mogli e di paggetti: un bel gruppo di giovani che da vita al gruppo carnevalesco paesanese.

E che ieri ha ricevuto le chiavi del paese dal sindaco Vaudano: “Ringrazio Re Desiderio e le maschere – le sue parole -: durante il periodo del Carnevale è sempre un piacere avervi per le strade. Quest’anno è stato un anno maggiormente difficile: il Carnevale non potrà essere festeggiato come al solito. Sono però contento che siate qui, per far sì che il Carnevale e le nostre tradizioni continuino a vivere”.

Le maschere del paese, seppur l’investitura sia stata soltanto ieri sera, sabato si erano già recate presso la casa di riposo di via Margaria, dove, adottando tutte le misure anti-Covid, hanno portato un attimo di allegria, a distanza, per gli anziani ospiti. Ad accoglierle, il presidente Gianpiero Borsa e il vice Angelo Confalonieri.

Senza entrare nella struttura, le maschere, accompagnate dalla fisarmonica di Gabriele Morbo, si sono radunate nel cortile, sotto la nevicata, dove hanno intonato alcuni canti.

Venerdì mattina, invece, Re Desiderio e il suo seguito faranno visita alla scuola dell’infanzia ed alla scuola elementare, salutando gli alunni sempre dal cortile, in ottemperanza alle norme.

Il gruppo, giovedì mattina, sarà negli studi di Telecupole, per registrare una puntata della trasmissione “Saluti salutissimi” e, in serata, sempre giovedì, sarà ospite, alle 20, in diretta su Telestudio, nell’ambito della trasmissione “Casa Peiretti”.