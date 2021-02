Domani una giornata tutta saluzzese per il presidente della Regione, Alberto Cirio

Giornata tutta saluzzese, domani (18 febbraio), per il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Il presidente sarà in visita nelle Valli del Monviso, nella fattispecie in Val Po e in Val Varaita.

Le visite istituzionali inizieranno a Staffarda di Revello, in mattinata. Cirio arriverà presso l’Abbazia e il caratteristico complesso dell’Ordine Mauriziano, raccogliendo l’invito di Daniele Mattio, sindaco del paese.

A Revello Cirio incontrerà inoltre i sindaci che compongono “Octavia”, l’Associazione nata nel marzo 2016 e che ad oggi raggruppa 17 Comuni: Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Faule, Lagnasco, Manta, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Polonghera, Ruffia, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco e proprio Revello.

Dopo la “pausa pranzo”, in un noto ristorante revellese, il presidente salirà a Paesana, dove, ad attenderlo in Municipio, ci sarà il sindaco Emanuele Vaudano. Qui Regione e Comune firmeranno l’accordo di programma per il corposo intervento sull’edificio della casa di riposo, che verrà finanziato con fondi del GSE (Gruppo servizi energetici) e, per l’appunto, con un contributo regionale di 400mila euro.

Un accordo che era già stato firmato, ma che ora va nuovamente sottoscritto dopo alcune modifiche apportate a importi e tempistiche. Un incontro dunque sulla falsariga di quello del 14 novembre 2019, quando Cirio, nel Municipio paesanese, aveva sottoscritto l'accordo di programma per la stazione sciistica di Pian Munè: 640mila euro regionali, per finanziare il primo lotto per la realizzazione dell’impianto di innevamento artificiale.

Terminati gli impegni a Paesana, il presidente farà ancora una tappa a Venasca, dal sindaco Silvano Dovetta.