Dal MuseBim Cuneo alle case di riposo: i disegni dei bimbi regalano un sorriso agli ospiti

Da più parti ci provengono appelli a restare uniti a sostenerci l’uno l’altro in questo momento impegnativo per tutti. Così abbiamo pensato che anche la nostra associazione poteva dare il suo piccolo contributo. Nasce da qui l’idea di donare alcuni dei disegni pervenuti al nostro piccolo museo virtuale ad alcune strutture per anziani di Cuneo.

E così Musebimcuneo, grazie al patrocinio del Comune di Cuneo, ha provveduto a stampare tanti coloratissimi disegni dei bimbi e a consegnarli alla Residenza per anziani Sant’Antonio di Cuneo , alla Casa della Piccola Divina Provvidenza “ Cottolengo” di Cuneo e alla Casa Famiglia della Diocesi di Cuneo. Alla consegna dei piccoli quadretti colorati siamo stati accompagnati dall’Assessora del Comune di Cuneo Franca Giordana, che ringraziamo.

Tutte le strutture hanno accolto con gioia l’iniziativa “ Regala un disegno ricevi un sorriso” e noi abbiamo promesso di ritornare presto per una grande festa in presenza.

Ringraziamo l’Istituto Comprensivo Cuneo Corso Soleri di Cuneo e l’Istituto Comprensivo A. Momigliano di Ceva e tutti i piccoli artisti che ci hanno inviato i loro disegni.

Sul nostro sito abbiamo creato un piccolo “salvadanaio dei colori” dove tutti i bimbi possono inviarci i loro disegni per le nostre future iniziative.