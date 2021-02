Valle Bormida Pulita con Ampelos batte il Covid 19 con la raccolta differenziata di tappi in plastica

Nonostante le difficoltà legate al Covid e le chiusure prolungate di molte attività e servizi, l’Associazione Valle Bormida Pulita prosegue con successo la raccolta differenziata di tappi in plastica per uso alimentare e detersivi P.E. (polietilene) lungo tutto il territorio della Valle Bormida, di Millesimo e di Spigno, dalla provincia di Savona fino a quella di Alessandria.

"Nel periodo aprile 2019 – novembre 2020 si sono ritirati nei vari punti raccolta circa 1.400 Kg di materiale, con una media lusinghiera di 70 Kg al mese, pari a 28.000 tappi in plastica da acqua minerale, bibite, detersivi, ammorbidenti, ovetti Kinder, tappi del latte o dei succhi in tetra pack, coperchi salva aroma e dei barattoli di Nutella - riferisce il portavoce Mario Cauda -. Sono anche ben acetti i tappi in sughero solo se separati da quelli in plastica".

La consegna all’azienda di riciclo Benassi di Guarene è stata organizzata da Vittorio Caffa di Cortemilia, col trasporto a titolo gratuito della ditta Dante di Castino. Il ricavato della vendita dei tappi a fini di riciclo va a sostenere progetti idrici come pozzi e impianti di distribuzione dell’acqua in zone povere e rurali dell’Africa, a cura dell’associazione albese Ampelos (www.ampelos.org o, su Facebook, Ampelos Odv).

"Abbiamo richiesto all'Amministrazione comunale di Cortemilia che, oltre al patrocinio gratuito (già concesso anni or sono) per l'iniziativa, ci trovi un posto al coperto per accumulare in sicurezza i tappi in polietilene, insaccarli in big bags, prima di portarli da Benassi a Guarene", chiude infine Cauda.