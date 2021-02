È la Giornata del Gatto, tutto sulla festa di questi animali magici ed affascinanti

Amanti dei felini sedetevi, perché oggi, mercoledì 17 febbraio si celebra la Giornata del Gatto: una ricorrenza che, al tempo del Coronavirus, è diventata ancora più importante.

Insieme ai cani, i gatti si sono dimostrati, infatti, i nostri migliori amici, soprattutto nei difficili mesi di lockdown e distanziamento sociale, aiutandoci a superare i periodi di solitudine e lontananza.

La festa vuole essere pure un’occasione per raccontare l’impegno di tante associzioni in prima linea per gli amici a quattro zampe in cerca di una nuova vita e per ribadire l’importanza delle adozioni, fatte col cuore e consapevolezza.

Ma facciamo un passo indietro. La Festa Nazionale del Gatto è nata nel 1990, grazie ad una proposta della giornalista Claudia Angeletti, che sulla rivista Tuttogatto chiese ai suoi lettori di scegliere un giorno adatto per celebrare queste simpatiche creature. Tra i numerosi suggerimenti, fu adottato quello di una signora, Oriella Del Col, che propose febbraio, mese del segno zodiacale dell’Acquario, che da sempre incarna gli spiriti liberi e indipendenti: proprio come i gatti.

Ma perché proprio il 17 febbraio? Naturalmente per sfatare la leggenda che vede questo numero come portatore di sventura: stessa sorte che, nel medioevo, le leggende popolari e la superstizione attribuivano all’animale, specialmente se di colore nero. I manuali degli inquisitori spesso accostavano la figura del gatto a quella malefica della strega, accusata spesso di tramutarsi proprio in felino. Celebre è il processo alla strega Matteuccia da Todi, che nel XV secolo fu arsa viva con l’accusa di aver compiuto malocchi e di aver volato fino a Benevento con le sembianze di una gatta nera. Ma oggi, per fortuna, il gatto è un animale amatissimo.

Compagni insostituibili nelle case e nei cuori, i gatti sono dotati di un fascino irresistibile, a cui non sono rimasti indifferenti poeti, artisti e scienziati. Dal leggendario Freddie Mercury a Margherita Hack, dal premio Nobel per la Letteratura Doris Lessing al cantante britannico David Bowie, passando per Pablo Neruda, Fernanda Pivano e Anna Magnani. E in era di social non mancano gli esempi di gatti protagonisti sul web, come Pitagora, il gatto del musicista albese Paolo Paglia che segue i consigli del Caffè Letterario di Bra e ama la lettura.