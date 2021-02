Per vincere, prima, bisogna poter giocare: i Professionisti dell’attività motoria scendono in piazza

Sabato 20 febbraio 2021, alle ore 13.00, in piazza Castello a Torino, si terrà la manifestazione, autorizzata e pacifica, “l’esercizio fisico non è un’opzione”. Ci si farà sentire, nel rispetto delle norme, di se stessi e degli altri, manifestando per ciò che rende nobile l'uomo: il lavoro.

Proprio il lavoro e la dignità che ne consegue ci è stata tolta: non il 14 gennaio 2021, nemmeno il 25 ottobre 2020 e tanto meno a Marzo 2020, ma molto prima, anzi, non ci è mai stata data: non è mai stato riconosciuto lo Sport e i professionisti che con esso lavorano, una categoria con tanti doveri quanti diritti, affossati nel baratro della non curanza, senza alcun valore, senza alcun albo, senza alcun contratto che meriti essere chiamato tale.