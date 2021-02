Miroglio, azienda veneta rileva gli outlet tessuti di Alba, Cuneo e Osasco

Giesse Scampoli, azienda veneta che opera dal 1956 nella commercializzazione al minuto di tessuti, ha acquisito dal Gruppo Miroglio la proprietà e la gestione dei tre outlet di tessuti di corso Asti ad Alba, di via Bruni a Cuneo e di via Pinerolo a Osasco, nel Torinese.



A farlo sapere la stessa multinazionale albese, che nel novembre scorso aveva comunicato l’intenzione di dismettere i tre punti vendita (otto i dipendenti interessati), nell’ambito della liquidazione riguardante le attività del comparto tessuti, parte della sua divisione Textile.



"Partner storico del gruppo albese – si legge in una nota diramata dal gruppo veneto –, Giesse Scampoli è una rinomata realtà italiana che, attraverso i suoi 36 punti vendita, opera in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Nei suoi negozi offre alla clientela tessuti per abbigliamento e arredo, articoli di merceria con oltre 18mila prodotti, macchine per cucire, filati, scampoli a peso, cartamodelli Burda e materiale per hobbistica. Con l’acquisizione dei tre punti vendita – prosegue il comunicato –, l’azienda potenzierà la propria presenza sul territorio piemontese, mettendo a disposizione della clientela la sua ampia e variegata offerta di prodotti".