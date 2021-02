Canale, protesta in accappatoio e ciabatte: "Anche Spa e centri benessere hanno bisogno di lavorare"

In un anno ha potuto tenere aperta la sua attività la (Spa Roero Relax Resort di Canale) per nemmeno cinque mesi, a fronte dei sette di chiusura forzata imposta dal Governo per fronteggiare la pandemia. Davide Nerattini - organizzatore insieme agli operatori del settore delle Spa, centri benessere e impiantistica sportiva, della protesta annunciata due giorni fa dal nostro giornale - ha manifestato oggi il suo disappunto sulle continue chiusure imposte dai Dpcm presentandosi in accappatoio e ciabatte davanti al Municipio di Canale.



Ad accoglierlo il primo cittadino del centro roerino Enrico Faccenda, che ha espresso la vicinanza della sua Amministrazione alle tante attività duramente penalizzate da lockdown e restrizioni: "Nel 2020 per sostenere le aziende che sono dovute restare chiuse a causa della pandemia abbiamo previsto l’esenzione dalla tassa rifiuti, misura che riproponiamo con le stesse modalità in questo nuovo anno. Un'azione che portiamo avanti per essere concretamente vicini alle aziende che stanno attraversando questo momento cosi difficile".



Raggiunto al telefono, Nerattini spiega: "Ringrazio l’Amministrazione comunale per la solidarietà e il sostegno manifestato. Ovviamente toccherebbe al Governo mettere in campo misure concrete per aiutarci a superare le difficoltà che stiamo affrontando avendo perso mesi di lavoro. Solamente davvero così non possiamo continuare e occorre che ognuno faccia la propria parte. Noi chiediamo di poter riaprire, di poter lavorare per sostenere le nostre attività".



La protesta dell’imprenditore canalese non si fermerà al sit-in di questa mattina, ma nella prossima settimana lo porterà davanti alla sede della Provincia a Cuneo, dove chiederà un incontro al presidente Federico Borgna.