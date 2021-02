Primaria di Priocca premiata dall’astronauta Luca Parmitano

La classe 4ª della Scuola Primaria "A. Alloesio" di Priocca è stata premiata dall’astronauta Luca Parmitano nell’ambito del concorso “Scrittori di Classe” promosso da Conad e giunto quest’anno alla sua 7ª edizione.



La premiazione è avvenuta nell’ambito dell’evento “La scuola, il futuro della nostra Comunità”, tenutosi oggi presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) di Roma, con la partecipazione di Francesco Pugliese, amministratore delegato Conad, Luca Parmitano, astronauta Esa e primo italiano a effettuare attività extraveicolare nello spazio, il presidente Asi Giorgio Saccoccia, la responsabile Education Asi Germana Galoforo e il presidente dell'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (Anisn) Paola Bortolon, introdotti da Marianna Aprile.



La classe, che ha ricevuto il premio in collegamento streaming, è risultata tra i 12 vincitori a livello nazionale. A ricevere il premio, presso la scuola primaria del centro roerino, i ragazzi insieme all’insegnante di riferimento Erika Lano, con i complimenti del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Govone, Gabriella Benzi.



Conad continua a impegnarsi per sostenere la crescita e l’istruzione delle nuove generazioni attraverso “Scrittori di Classe”, un progetto rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado sul territorio nazionale, che si pone come obiettivo quello di diffondere valori fondamentali e quanto mai attuali come il piacere della lettura e della scrittura, un approccio alla didattica più dinamico e a misura degli studenti e l’importanza della crescita culturale. Un appuntamento consolidato che ha visto coinvolti nelle sette edizioni 3 milioni di alunni e 140.000 classi, distribuito gratuitamente 20 milioni di libri e donato 30 milioni di euro in attrezzature informatiche e materiali didattici alle scuole.



“In un periodo così complesso abbiamo voluto confermare e rafforzare il nostro impegno per la scuola e per le nuove generazioni, che rappresentano il futuro della nostra Comunità” ha commentato Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad. “La grande partecipazione al concorso, i milioni di libri che saranno distribuiti dai nostri Soci nei punti vendita, le donazioni di materiali didattici alle scuole sono un risultato che rende noi di Conad orgogliosi e più fiduciosi nel futuro. Siamo convinti che investire in iniziative che abituino i ragazzi a comunicare pensieri, valori e ideali sia un bene per la crescita di tutto il Paese. E’ il nostro modo per fare rete sul territorio, per avere un ruolo attivo nel mondo della scuola grazie a cooperative e soci che lavorano quotidianamente al servizio delle Comunità”.

Dopo avere affrontato tematiche come la sana e corretta alimentazione, lo sport, l’ambiente e la resilienza, la scelta del tema della settima edizione di “Scrittori di Classe” è stata lo spazio. “Storie Spaziali”, realizzato in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana, European Space Agency e Anisn, rappresenta un interessante e innovativo progetto didattico incentrato sulla presa di coscienza dei problemi ambientali del nostro pianeta, visti dallo spazio. Sono state oltre 22mila le classi iscritte provenienti da oltre 7.600 scuole, con più di 6mila racconti pubblicati sulla piattaforma dedicata al progetto.



Il racconto della classe 4 della scuola primaria Statale “A. Alloesio” di Priocca, sarà pubblicato, insieme agli altri racconti premiati, in un unico grande volume intitolato “Storie Spaziali”, arricchito dagli approfondimenti a cura dei partner scientifici del progetto, che sarà disponibile nei punti vendita a insegna Conad aderenti all’iniziativa in tutta Italia a partire dal 22 febbraio.

Dal 5 aprile al 16 maggio 2021, ogni 20 euro di spesa il cliente riceverà un buono scuola, che potrà essere donato agli istituti scolastici per essere utilizzato - insieme ai 600 buoni omaggiati alle classi partecipanti al concorso - per richiedere in modalità assolutamente gratuita attrezzature informatiche e supporti didattici nell’ambito del progetto Insieme per la Scuola.

Conad (Consorzio Nazionale Dettaglianti) è la più ampia organizzazione di imprenditori indipendenti del commercio al dettaglio presente in Italia. Dal 2019 è la prima catena della grande distribuzione organizzata, con oltre 3.800 punti vendita, 65.000 addetti e un fatturato di circa 16 miliardi di euro.