Covid19: all'Aso Santa Croce e Carle incontri psicologici allargati a tutto il nucleo familiare

Sconcerto, senso di disagio, il timore di trasmettere la malattia ai propri cari ed infine la paura di non farcela.

Sono queste le emozioni - spesso anche difficili da gestire - che travolgono le persone che si ammalano di Covid 19 e si trovano a fare i conti con una malattia recente, della quale si conosce ancora poco ma si sa che potrebbe essere letale.

“L’esperienza legata al Coronavirus può essere molto dura - precisa Maura Anfossi, responsabile del servizio di psicologia ospedaliera e Trauma Center dell’azienda ASO Santa Croce e Carle - e non solo per la malattia in sé ma anche per gli aspetti psicologici che coinvolgono i malati e i loro cari. Per questo, fin dalla prima ondata, l’azienda ospedaliera ha attivato una linea telefonica dedicata e poi un punto informativo per un supporto psicologico”.

Due sono le caratteristiche principali che aiutano a comprendere lo stato d’animo di chi è travolto dall’esperienza del Covid.

“Innanzi tutto lo sconcerto di essersi ammalati - spiega la psicologa -: essendo una malattia che proviene da un contagio, in qualche modo ciò che pensano i malati è che se sei positivo non sei stato sufficientemente attento. Considerazione che, come sappiamo, non è del tutto vera. Poi subentra il senso di disagio e la grande paura di contagiare persone vicine, che comporta un senso di colpevolezza e di diversità rispetto agli altri, che può durare anche a lungo: a volte il paziente si sente bene, ha voglia di riprendere la sua quotidianità ma il risultato del tampone è ancora positivo. C’è quindi uno scollamento tra il vissuto, ossia il soggettivo e l’oggettivo, che crea confusione”.

Da qui un altro profondo disagio: “I malati di Coronavirus si sentono untori - precisa la psicologa Maura Anfossi -, un disagio che nasce soprattutto alla scoperta della positività, con l’isolamento del paziente dal proprio mondo, dai propri affetti. Senza poi contare il malessere, la debolezza e la fragilità data dai sintomi anche acuti della patologia: febbre, brividi, ossa e muscoli dolenti. Da forte diventi fragile, vulnerabile e la mancanza di respiro, tipica si questa infezione, è proprio un fattore scatenante di paura: non respiro più e quindi provo angoscia. E purtroppo i pazienti sanno che la prognosi può essere infausta”.

Anche una volta guariti, la percezione del sé cambia, non solo per la brutta esperienza vissuta ma anche perché il Covid 19 può lasciare strascichi pesanti, a livello fisico e cognitivo, che fa dire alla persona: “Non sono più io, non sono più quello di prima”. Ecco, quindi che un aiuto psicologico diventa importante.

“Abbiamo assistito pazienti e familiari - precisa la dottoressa Anfossi -, perché questa patologia colpisce ed indebolisce tutti. Non è un caso che ai colloqui spesso venivano più persone dello stesso nucleo familiare. Molto pesante da sopportare è stata l’impossibilità di vedere i propri cari: molte le telefonate di mogli, mariti e figli che ripetevano angosciati: “Ho paura che si lasci andare, se potessi almeno tenergli la mano, potrebbe aiutarlo a guarire”.

Forte è anche il senso di colpa dei parenti, che si chiedono il perché loro non si sono ammalati e il figlio, il marito, la mamma sì. Molta attenzione è stata rivolta alle donne in gravidanza risultate positive, che dovevano vivere isolate, con il terrore di poter infettare il bambino.